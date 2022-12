Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, waarbij investeerders de langetermijnvooruitzichten voor de Chinese vraag probeerden in te schatten, terwijl Beijing zijn coronavirusbeperkingen versoepelt. Ruwe olie steeg vorige week, maar daalde vrijdag aanzienlijk na renteverhogingen door grote centrale banken en indicaties dat de rente in 2023 hoog zal blijven. Dit wakkerde de vrees voor een wereldwijde economische neergang aan, stelden analisten. "Het lijdt geen twijfel dat de vraag negatief wordt beïnvloed, en dat komt vooral doordat handelaren het agressieve monetaire beleid van centrale banken niet prettig vinden. Echter, niet alles is negatief aangezien China heeft gezworen het pessimisme over zijn economie te bestrijden en alles zal doen wat nodig is om economische groei te stimuleren", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Het strikte coronavirusbeleid van China heeft de vraag naar ruwe olie uit één van 's werelds grootste energieverbruikende landen ondermijnd. De versoepeling van de coronavirusbeperkingen wordt op de lange termijn als positief beschouwd, maar een golf van infecties heeft geleid tot bezorgdheid over de vooruitzichten op korte termijn. "Vooruit kijkend naar de nabije toekomst lijkt het waarschijnlijk dat we verdere steun van de Chinese centrale bank kunnen verwachten om de economische groei in China te ondersteunen en Beijing zal waarschijnlijk al het beleid rond het coronavirus versoepelen", zei Naeem. De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,2 procent hoger op 75,19 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

