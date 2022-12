Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 3.824,67 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 32.789,01 punten en de Nasdaq noteerde 1,2 procent lager op 10.576,37 punten.



Na een lichtgroene opening hervatten de Amerikaanse aandelenmarkten maandag de neerwaarts trend, vanwege de aanhoudende angst voor een recessie.

Beleggers maken zich de laatste tijd steeds meer zorgen over een recessie die volgens hen zo goed als onvermijdelijk is, gezien de vastberaden agressieve houding van grote centrale banken, als de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, in hun strijd tegen de hoge inflatie.

"Er heerst nog te veel bezorgdheid over het eindeloze coronavirus-verhaal en de zorgen over een harde landing als gevolg van de renteverhogingen", zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. "Zelfs als we een eindejaarsrally krijgen, zal deze uitdoven, want die zorgen zijn er nog steeds", voegde zij toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in december verder is verslechterd. De vertrouwensindex daalde van 33 tot 31, terwijl de markt rekende op een stijging van 34.

De euro/dollar noteerde op 1,0619. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0590 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0582 op de borden.



Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS woningbouwdata en de bouwvergunningen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Facebook overtreedt waarschijnlijk Europese mededingingsregels door de concurrentie op de markt voor online advertenties te verstoren, zei de Europese Commissie maandag. Als dit daadwerkelijk zo is, kan moederbedrijf Meta op een miljardenboete rekenen. Het aandeel Meta daalde 3,0 procent.

Goldman Sachs is van plan om enkele duizenden banen te schrappen. Dit meldde The Wall Street Journal zaterdag op basis van ingewijden. De economische vertraging, oorlog in Europa en stijgende rentetarieven veroorzaken een bearmarkt voor aandelen en een forse afname in overnamedeals. Het aandeel verloor 0,9 procent.

Elon Musk is op zoek naar vers kapitaal voor Twitter, meldde een aandeelhouder dit weekend. Meer aandacht was er echter voor een poll op Twitter van Musk, waarin hij zijn positie als CEO van het social mediabedrijf ter discussie stelde. Een meerderheid van de deelnemers aan de peiling vindt dat hij moet opstappen als topman van Twitter. Ook als Musk opstapt als CEO, houdt hij achter de schermen de macht in handen bij het bedrijf.

Voor aandeelhouders van Tesla zou het goed nieuws zijn als Musk geen CEO van Twitter meer is, omdat hij zo weer meer tijd heeft zich te focussen op Tesla. Het aandeel noteerde 1,5 procent hoger.