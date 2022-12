Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 425,87 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 13.942,87 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 6.473,29 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.361,31 punten.

De Europese aandelenmarkten stegen maandag, waarbij optimisme domineerde ondanks de aanhoudende economische zorgen. "Hoewel er nog steeds ruimte is voor een rally gedurende de kerstperiode, lijkt vandaag sprake van een vluchtige oprisping van optimisme, aangezien zorgen over de dalende inkomsten en een recessie in 2023 de markten blijven achtervolgen", aldus IG.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het Duitse ondernemersvertrouwen in december is verbeterd. De Ifo index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van een herziene 86,4 in november naar 88,6 deze maand.

De euro/dollar noteerde op 1,0613. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0590 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0582 op de borden.

Olie noteerde maandag ongeveer een half procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen meldde een mondiale groei van het aantal verkochte auto's met 9 procent in november. In West-Europa werden 32 procent meer auto's verkocht dan een jaar eerder, namelijk 247.700 wagens, terwijl in China de verkoop met 8 procent daalde tot 223.500 stuks. In de eerste elf maanden van dit jaar verkocht de autofabrikant 9 procent minder auto's dan vorig jaar. Volkswagen keert vandaag ook een speciaal dividend uit van 19,06 euro per aandeel. Gecorrigeerd voor het dividend daalde het aandeel Volkswagen ruim 10,0 procent.

Sectorgenoot BMW steeg circa 1,5 procent, Siemens Energy won 2,1 procent en Mercedes Benz noteerde 1,1 procent hoger. Deutsche Post daalde 3,4 procent.

UCB heeft een positief advies gekregen voor de Europese goedkeuring van Fintepla voor de behandeling van aanvallen die geassocieerd worden met het Lennox-Gastaut-syndroom (LGS). Het aandeel steeg 1,2 procent.

In Parijs won Danone 2,2 procent, TotalEnergies won 1,8 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield 1,3 procent hoger noteerde.

Kering daalde 1,2 procent. Ook andere luxe-aandelen stonden onder druk in Parijs. LVMH daalde 1,0 procent, terwijl Hermes International 0,4 procent verloor.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 3.831,44 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het rood.