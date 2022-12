Fugro hard onderuit op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht gestegen. De AEX steeg 0,1 procent bij een slot van 700,71 punten.

Analisten van IG zien nog wel ruimte voor een kerstrally, maar een dergelijke opleving zou niet meer zijn dan "een vluchtige periode van optimisme, aangezien zorgen over dalende winsten en een recessie de markten in 2023 blijven achtervolgen."

Het bescheiden herstel van maandag volgt op een tumultueuze week voor de aandelenmarkten aan beide kanten van de oceaan. De Federal Reserve én de Europese Centrale bank lieten afgelopen week doorschemeren dat ze nog niet klaar zijn met het verhogen van de rentes.

Simon Wiersma van ING waarschuwt beleggers dan ook voor bewegelijkheid. "We houden er rekening mee dat de beurzen richting het einde van het jaar volatiel zullen blijven."

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wijst erop dat de laatste week voor Kerstmis beleggers nog inzicht geeft in het vertrouwen van de Amerikaanse consument. Dat cijfer is interessant, omdat de detailhandelsverkopen in de VS in november harder dan verwacht daalden. Woensdag verschijnt het consumentenvertrouwen zoals gemeten door The Conference Board en vrijdag data van de Universiteit van Michigan.

Behalve berichtgeving over Fugro en een Duits vertrouwenscijfer was het maandag rustig. De Ifo index voor het Duitse ondernemersklimaat steeg van 86,4 in november naar 88,6 in december. Er was vooraf een cijfer van 87,4 verwacht.

De arbeidskosten in de eurozone stegen in het derde kwartaal met 2,9 procent, tegen 3,8 procent in de drie maanden ervoor. De lonen stegen ook minder hard, met 2,1 procent, tegen 3,2 procent in het tweede kwartaal.

Het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers is in december verder afgenomen. Het indexniveau van 31 is het laagste sinds 2012, uitgezonderd de coronaperiode in 2020.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0613 en olie werd ruim een half procent duurder.

Stijgers en dalers

Shell deed goede zaken in de AEX, met een plus van ruim 2 procent. Koploper Aegon won ruim 2,5 procent. Nieuwkomer Exor steeg licht.



Verder leverden techaandelen in. Besi daalde 1,5 procent en ASMI 2,5 procent. Adyen verloor ook meer dan 2,5 procent. ASML daalde licht. Bank of America verhoogde maandag de koersdoelen van ASML en Besi, bij een ongewijzigd koopadvies. Ook de koopaanbeveling van ASMI bleef staan.

Just Eat Takeaway ging aan kop op zijn eerste handelsdag in de Midkap en won 3 procent. PostNL en ASR stegen zo'n 1,5 procent.

Fugro ging hard onderuit in de AMX, met een verlies van 23 procent. De Nederlandse bodemonderzoeker was in 2019 betrokken bij een dambreuk in Brazilië, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk politierapport dat in handen is van Pointer, een platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV op tv, radio en online. Fugro zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. Volgens ABN AMRO Oddo is Fugro eerder slachtoffer van de omstandigheden dan dader.

Fagron en Flow Traders daalden meer dan 2 procent.

Bij de kleine fondsen schoot Fastned ruim 5 procent. Kendrion leverde bijna 5 procent in.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk lager, met een verlies van bijna 1,5 procent voor de Nasdaq.