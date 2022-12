Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoelen ASML en Besi Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft de koersdoelen voor ASML en BE Semiconductor Industries verhoogd. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. De bank verhoogde het koersdoel voor ASML van 743,00 naar 775,00 euro en voor Besi van 90,00 naar 94,00 euro. Het koersdoel voor ASM International bleef onveranderd 410,00 euro. Alle drie de aandelen behouden hun koopaanbeveling. De halfgeleidersector zal het volgens analisten van Bank of America de komende 3 tot 6 maanden beter doen dan de bredere aandelenmarkt. "Met name ASMI en ASML zullen het significant beter doen dan de markt voor wafer fab equipment", denkt de bank. Bij deze twee Nederlandse toeleveranciers zullen de machineverkopen met respectievelijk 16 en 11 procent stijgen in 2023, terwijl de markt juist krimpt. Zij profiteren van hun sterke positie in ALD en EUV. Ook hebben beide bedrijven relatief weinig blootstelling aan de geheugenmarkt en China. Besi zal op zijn beurt profiteren van de vraag naar hybrid bonding en nieuwe functies voor de iPhone van Apple in de tweede helft van volgend jaar. ASMI is de favoriet van Bank of America, waar Besi dit is onder de kleinere fondsen. Bron: ABM Financial News

