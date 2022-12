Wall Street richting lichtgroene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtgroene opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent in het groen.

Het bescheiden herstel volgt op een tumultueuze week voor de aandelenmarkten aan beide kanten van de oceaan. De Federal Reserve én de Europese Centrale bank lieten afgelopen week doorschemeren dat ze nog niet klaar zijn met het verhogen van de rentes.

Simon Wiersma van ING waarschuwt beleggers dan ook voor bewegelijkheid. "We houden er rekening mee dat de beurzen richting het einde van het jaar volatiel zullen blijven."

Aandelen hebben de neiging om aan het einde van het jaar te stijgen als beleggers hun portefeuilles aanpassen. Ook leiden lagere handelsvolumes tot grotere dagelijkse schommelingen. Maar rente- en recessievrees lijken ditmaal een kerstrally in de weg te zitten.

De S&P 500 is tot dusver in december met 5,6 procent gedaald. De maand in het rood eindigen zou ongebruikelijk zijn: volgens Dow Jones Market Data wist de S&P bijna driekwart van alle decembermaanden sinds 1928 te stijgen.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wijst erop dat de laatste week voor kerst beleggers nog inzicht geeft in het vertrouwen van de Amerikaanse consument.

De vraag is "of het vertrouwen van de Amerikaanse consument de effecten begint te voelen van de stijgende kosten van levensonderhoud, nadat de detailhandelsverkopen in november onverwacht sterker terugvielen dan verwacht", aldus Hewson. Woensdag verschijnt het consumentenvertrouwen zoals gemeten door The Conference Board en vrijdag data van de Universiteit van Michigan.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig, met alleen het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers op de rol.

De euro/dollar handelt maandagmiddag op 1,0600 en olie wordt een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Facebook overtreedt waarschijnlijk Europese mededingingsregels door de concurrentie op de markt voor online advertenties te verstoren, zei de Europese Commissie maandag. Als dit daadwerkelijk zo is, kan moederbedrijf Meta op een miljardenboete rekenen. Het aandeel Meta daalt voorbeurs bijna 2 procent.

Goldman Sachs is van plan om enkele duizenden banen te schrappen. Dit meldde The Wall Street Journal zaterdag op basis van ingewijden. De economische vertraging, oorlog in Europa en stijgende rentetarieven veroorzaken een bearmarkt voor aandelen en een forse afname in overnamedeals. Het aandeel stijgt licht in de voorbeurshandel.

Elon Musk is op zoek naar vers kapitaal voor Twitter, meldde een aandeelhouder dit weekend. Meer aandacht was er echter voor een poll op Twitter van Musk, waarin hij zijn positie als CEO van het social mediabedrijf ter discussie stelde. Een meerderheid van de deelnemers aan de peiling vindt dat hij moet opstappen als topman van Twitter. Ook als Musk opstapt als CEO, houdt hij achter de schermen de macht in handen bij het bedrijf.

Voor aandeelhouders van Tesla zou het goed nieuws zijn als Musk geen CEO van Twitter meer is, omdat hij zo weer meer tijd heeft zich te focussen op Tesla. Aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen noteren in de Amerikaanse voorbeurshandel zo'n 2,5 procent in de plus.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 1,1 procent op 3.852,36 punten, de Dow Jones index daalde 0,9 procent op 32.920,46 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager bij een stand van 10.705,41 punten.