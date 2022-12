Meta overtrad mogelijk Europese mededingingsregels Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft Meta Platforms zijn voorlopige oordeel gegeven, dat het Amerikaanse bedrijf Europese mededingingsregels schendt door zijn handelswijze in de markt voor online rubrieksadvertenties. Brussel heeft er problemen mee dat het sociale netwerk Facebook gekoppeld is aan de online marktplaats Facebook Marketplace, waarop gebruikers goederen kunnen verkopen en kopen. Dat geeft deze rubrieksadvertenties van Facebook een aanzienlijk voordeel op andere online-marktplaatsen. Een tweede probleem is dat concurrenten van Facebook Marketplace alleen op Meta-platforms kunnen adverteren als ze data prijsgeven aan hun grote rivaal. De Commissie vindt dat een disproportionele voorwaarde, die niet gerechtvaardigd en ook niet noodzakelijk voor een goed functioneren van Facebook Marketplace. Als deze voorlopige bevindingen worden bevestigd, zou Meta in overtreding zijn van het EU-verdrag dat het misbruiken van dominante marktposities verbiedt. Een boete zou kunnen oplopen tot 10 procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf. Bron: ABM Financial News

