Nederlandse economie koelt af

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie zal in 2023 bescheiden groeien, na een vrije stevige groei in 2022. Dit bleek maandag uit de nieuwe Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV) van De Nederlandsche Bank.

DNB verwacht dat de Nederlandse economie in 2022 met 4,2 procent groeit, met name dankzij het herstel in de eerste jaarhelft, na de coronarecessie.

Sinds halverwege dit jaar koelt de economie echter af en DNB verwacht dat de economie komend jaar zal stabiliseren op een bescheiden groei van 0,8 procent, maar waarschuwt daarbij wel voor een hoge mate van onzekerheid.

"De afkoeling wordt veroorzaakt door de hoge inflatie en de lagere groei van de wereldhandel", aldus DNB. "Ondanks de voorziene afkoeling, blijft de economie waarschijnlijk boven capaciteit draaien."

In 2024 moet de Nederlandse economie weer harder groeien. De verwachting van DNB ligt op 1,6 procent.

Inflatie heeft piek bereikt

Uit de nieuwe ramingen van DNB blijkt verder dat de inflatie in 2022 vermoedelijk heeft gepiekt.

"Bij de voorziene energieprijzen en overheidsmaatregelen volgt in de komende jaren een minder hoge prijsstijging", verwacht DNB.

Dit jaar komt de inflatie nog uit op 11,5 procent, om in 2023 vermoedelijk ruimschoots te halveren tot 4,9 procent. In 2024 loopt de inflatie weer iets op, tot 5,0 procent. In 2024 stopt het energieprijsplafond.

De kerninflatie, exclusief de prijzen voor voedsel en energie, blijft wel hoog, verwacht DNB. Dit heeft te maken met de "doorwerking van energie-inflatie naar de prijzen van andere goederen en diensten, door de krappe arbeidsmarkt en door de hoge bezettingsgraad van de economie."

De werkloosheid loopt volgend jaar op naar 4,2 procent, van een verwachte 3,6 procent in 2022, en daalt in 2024 weer licht, tot 4,0 procent.

Verder stijgt het begrotingstekort in 2023 naar 3,0 procent van het bruto binnenlands product, om in 2024 weer te dalen naar een verwachte 1,4 procent. De Nederlandse staatsschuld daalt vermoedelijk van 50,2 procent van het bbp in 2022 naar 49,8 in 2023 en naar 47,7 procent in 2024, aldus DNB.