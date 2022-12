Europese beurzen staan hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger, na de verliezen van vrijdag.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 427,16 punten, de Duitse DAX klom 0,5 procent naar 13.963,97 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plus van 0,6 procent op 6.493,23 punten. De Britse FTSE 100 steeg 0,5 procent naar 7.371,77 punten.



De aandelenmarkten in Europa sloten vrijdag lager. "De hoop dat we een zogenaamde kerstrally zouden kunnen zien, kreeg een flinke klap", aldus Michael Hewson van CMC Markets, doelend op de agressieve toon van de ECB vorige week, die duidelijk maakte dat het nog niet gedaan is met de renteverhogingen, nadat de belangrijkste rentes donderdag met 50 basispunten werden verhoogd.



Het Duitse ondernemersvertrouwen werd in december iets beter, zo bleek maandag, maar bleef laag op een indexstand van 88,6. Er was door economen gerekend op 87,4.

"Het cijfer wijst erop dat we het dal voorbij zijn, maar we kunnwn niet te vroeg juichen, de winter is gearriveerd en dit kan de economie treffen, vooral als de regering bedrijven vraagt of zelfs dwingt om hun energieconsumptie verder te beperken", stelde Melanie Debono van Pantheon Macroeconomics.

Deutsche Bank rekent erop dat het verlies van koopkracht door de hoge inflatie de private consumptie in Duitsland deze winter zal laten inzakken.

Later vandaag volgt nog een sentimentscijfer over de Amerikaanse huizenmarkt.

Olie wordt duurder. Een januari-future West Texas Intermediate steeg 1,0 procent tot 75,22 dollar, terwijl een februari-future Brent 1,0 procent duurder werd op 79,84 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0613. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0599 op de borden.

Bedrijfsnieuws



Volkswagen meldde een mondiale groei van het aantal verkochte auto' s met 9 procent in november. In West-Europa werden 32 procent meer auto's verkocht dan een jaar eerder, namelijk 247.700 wagens, terwijl in China de verkoop met 8 procent daalde tot 223.500 stuks. In de eerste elf maanden van dit jaar verkocht de autofabrikant 9 procent minder auto's dan vorig jaar. Volkswagen keert vandaag ook een speciaal dividend uit van 19,06 euro per aandeel. Gecorrigeerd voor het dividend steeg het aandeel Volkswagen bijna 6 procent.

Sectorgenoot BMW steeg 1,7 procent, softwarereus SAP won 1,3 procent en Deutsche Post verloor 2 procent.

UCB heeft een positief advies gekregen voor de Europese goedkeuring van Fintepla voor de behandeling van aanvallen die geassocieerd worden met het Lennox-Gastaut-syndroom (LGS). Het aandeel steeg 1,8 procent.

In Parijs was Totalenergies de grote stijger met 2,8 procent. Sectorgenoot Shell won in Amsterdam 3,1 procent en BP steeg in Londen 2,9 procent.



Luxe-merken Hermes, L'Oreal en Pernod Ricard verloren wat terrein, evenals defensie-aandeel Thales.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,4 procent in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager. De S&P 500 verloor 1,1 procent op 3.852,36 punten, de Dow Jones index daalde 0,9 procent op 32.920,46 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager bij een stand van 10.705,41 punten.