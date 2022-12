Valuta: Chinese coronagolf kan euro remmen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar heeft niet aan kracht gewonnen, ondanks zeer havikachtig commentaar van de Europese Centrale Bank vorige week, en het lijkt erop dat onzekerheden in China de dollar weer kunnen gaan steunen. Dat stelde Rabobank maandag bij monde van marktanalist Teeuwe Mevissen. De euro/dollar noteerde 1,0621. Eind vorige week schommelde de koers ook rond dit niveau van 1,06. De Rabobank heeft zijn visie bijgesteld en verwacht nog steeds dat de euro/dollar de komende maanden weer langzaam zal dalen tot onder pariteit en dan vanaf medio volgend jaar weer de weg omhoog zal vinden. Eén van de factoren die daarbij een rol spelen is het loslaten van de coronabeperkingen in China, waar het er nu op lijkt dat er een grote golf van besmettingen het land zal treffen, met de nodige gevolgen voor de economie. "Het lijkt erop dat er veel ic-bedden bezet zullen raken en veel ouderen ondanks de versoepelingen toch weer binnen zullen blijven", aldus Mevissen van Rabobank. Deze fase zou dan over een half jaar weer voorbij zijn, waarna China "verder kan" na de pandemie, zoals dat in de rest van de wereld nu al het geval is. Dit kan leiden tot een meer risicomijdend sentiment bij beleggers, wat doorgaans een vlucht naar de sterkere dollar betekent. Daarbij zijn ook de geopolitieke risico's rond de oorlog in Oekraïne niet verdwenen, stelde Mevissen van Rabobank.



Richtinggevend economisch nieuws lijkt er op korte termijn niet meer te komen, verwacht Mevissen, hoewel er nog wel een Amerikaans PCE-inflatiecijfer op de agenda staat aan het einde van de week. Analist Chris Turner van ING denkt dat de dollar deze week een stapje terug kan doen op mogelijke zwakke economische data en de uitspraak van de ECB vorige week dat aanzienlijke verdere renteverhogingen kunnen worden verwacht in de eurozone. Hij rekent op "zwakke" huizenmarktcijfers uit de VS deze week, en een kerninflatiecijfer PCE voor november die "gematigd" zal zijn. Omdat dit allemaal geen hogere rendementen op staatsleningen voorspelt, kan de dollar weer richting 1,04 terugzakken deze week, denkt Turner. Bron: ABM Financial News

