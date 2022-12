Beursblik: lastige kwestie Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Het lijkt lastig om in te schatten in hoeverre Fugro verantwoordelijkheid draagt bij een dambreuk in 2019 in Brazilië, waarbij 270 mensen omkwamen. Dit blijkt uit een korte reactie van analisten van ING, nadat Pointer, een platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV, zondag melding maakte van de kwestie. De bank wijst er ten eerste op dat niet Fugro, maar Vale de eigenaar van de dam was. En dat Vale de opdracht aan Fugro versterkte. Dat geldt volgens de bank ook voor de keuze om de werkzaamheden aan de dam met een risicovollere methode uit te voeren. Toch lijkt het dat Fugro wel enige verantwoordelijkheid draagt, aldus ING. De Nederlandse onderneming voerde immers de boringen uit. Maar wellicht heeft Fugro wel verantwoordelijkheid uitgesloten bij het aanvaarden van de opdracht, vulde de bank aan. ING wijst op de ramp met de Deep Water Horizon in 2010. Toen was BP verantwoordelijk voor het project en zette druk op toeleveranciers als Transocean en Halliburton om tempo te maken en regels te negeren. Uiteindelijk resulteerde dit in een schikking met zowel BP als de leveranciers, "maar dat kostte tijd en geld", aldus ING. ING spreekt van "slecht nieuws" voor Fugro, en "dat het tijd zal kosten om dit uit te zoeken", en mogelijk dat de bodemonderzoeker in gesprek moet met Vale. Fugro liet in het eigen jaarrapport 2019 weten "dat onderzoeken hebben bevestigd dat de activiteiten van Fugro geen rol hebben gespeeld bij het incident". De bodemonderzoeker reageerde nog niet op vragen van ABM Financial News. Het aandeel noteert maandagochtend bijna 30 procent lager. ING heeft een koopadvies op Fugro. Bron: ABM Financial News

