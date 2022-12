Fugro snoeihard onderuit op licht hoger Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,4 procent hoger naar 702,70 punten, terwijl de Midkap juist 0,4 procent prijs gaf.

Onder de hoofdaandelen gingen Shell en Philips aan kop met winsten van meer dan een procent. Unibail-Rodamco sloot de rij met een verlies van minder dan een half procent. Verzekeraar NN Group noteerde nipt lager na een adviesverlaging door Berenberg van Kopen naar Houden.

In de AMX won PostNL 3,4 procent. Just Eat Takeaway, per vandaag onderdeel van de AMX in plaats van de AEX, steeg 0,8 procent.

Fugro zat in de hoek waar de klappen vallen, met een koersverlies van circa 20 procent. De Nederlandse bodemonderzoeker Fugro was in 2019 betrokken bij een dambreuk in Brazilië, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk politierapport dat in handen is van Pointer, een platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV op tv, radio en online.

In de AScX won Sligro 2,3 procent.