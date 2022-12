AOC Pharma groter in Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) AOC Pharma heeft een belang in Fagron opgebouwd van 8,74 procent. Dit meldde de magistrale bereider maandagochtend. Active Ownership Cooperation droeg zijn belang in Fagron per 12 december over aan AOC Pharma, waardoor die laatste door de kennisgevingsdrempel van 5 procent schoot, zo werd op 15 december aan Fagron gemeld. Ook werd er door AOC Pharma bijgekocht, aldus Fagron. AOC Pharma wordt gecontroleerd door Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Het belang van Active Ownership Cooperation in Fagron is nu nul. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.