AEX licht hoger van start na achtbaanrit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Afgelopen week stond de AEX in een extreem volatiele handelsweek nog flink onder druk door rente- en recessievrees met een verlies op weekbasis van ruim drie procent, op een slotstand van exact 700,00 punten.

Na het neerzetten van de laagste stand van 2022 midden oktober op krap 612 punten kende de AEX juist nog een jubelperiode, doordat beleggers begonnen te anticiperen op een afzwakking van het agressieve rentebeleid van centrale banken.

Afgelopen dinsdag piekte de AEX zelfs nog op 741 punten, een stijging van 21 procent in twee maanden tijd, na de vrijgave van flink meevallende Amerikaanse inflatiecijfers in november. Beleggers die daardoor hoopten op mild gestemde centrale banken en een eindejaarsrally in de historisch gezien vriendelijke laatste handelsweken van het jaar, kwamen evenwel bedrogen uit.

Onder meer de Federal Reserve, op woensdagavond, en de Europese Centrale bank op donderdag, lieten er geen misverstand over bestaan dat ook in 2023 de rente voortvarend zal worden verhoogd om de nog altijd te hoge inflatie te beteugelen.

Voorzitter Jerome Powell van de Fed benadrukte in een toelichting dat de centrale bank vastbesloten is om de inflatie terug te brengen naar het gewenste niveau van 2 procent. De ECB had feitelijk dezelfde boodschap. De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in november op jaarbasis nog met met 7,1 procent, terwijl de inflatie in de eurozone uitkwam op 9,9 procent.

Renteverhogingen, bedoeld om de inflatie terug te dringen, hebben als neveneffect dat zij zand in de motor van de economie strooien, en donderdag werden beleggers geconfronteerd met een terugval van de voor de Amerikaanse economie zeer belangrijke detailhandelsverkopen, die in november op maandbasis een daling lieten zien van 0,6 procent, waar een krimp van 0,3 procent werd verwacht.

De tegenvallende detailhandelsverkopen voeden de recessievrees, en dit was dan ook het sein voor Amerikaanse beleggers om afgelopen week de verkoopknop dieper in te drukken.

Analist Quincy Krosby van LPL Financial denkt dat beleggers nu wel uitverkocht zullen zijn en hij rekent daarom vanaf nu toch op een eindejaarsrally, waarbij hij steun vindt in de statistieken. Sinds 1950 steeg de S&P 500 in de periode tussen Kerstmis en de twee eerste handelsdagen van het nieuwe jaar in bijna 80 procent van deze periodes.

In het lopende jaar bedraagt het verlies voor de S&P nu bijna 20 procent, terwijl de waarde van Amerikaans obligaties, die dan normaal gesproken tegenwicht bieden, gemiddeld met 11 procent zijn gedaald.

De olieprijzen weerspiegelen de recessievrees, waardoor de fysieke vraag naar olie onder druk kan komen te staan. De Amerikaanse olie-future koerste vrijdagavond 2,4 procent lager naar ruim 74 dollar per vat. Eerder dit jaar werd nog een top rond de 130 dollar neergezet.

In Azië kende de beurs in Hongkong een goede decembermaand door het plotseling grotendeels loslaten van coronarestricties. Door een snelle opmars van het aantal geïnfecteerden en overbelaste ziekenhuizen is de twijfel onder beleggers echter toch weer toegeslagen. Vanochtend verliest de beurs in Shanghai ongeveer twee procent, terwijl Hongkong krap een procent prijs geeft.

Tokio verliest daarnaast een procent, terwijl de andere Aziatische beurzen de schade beperkt houden.

De agenda raakt richting het jaareinde steeds leger. Beleggers hebben vandaag nog wel aandacht voor de vrijgave van de Duitse Ifo-index, terwijl vanavond ook cijfers van sportkledingfabrikant Nike, die als consumentenbarometer worden gezien, op extra aandacht kan rekenen.

Bedrijfsnieuws

De Nederlandse bodemonderzoeker Fugro was in 2019 betrokken bij een dambreuk in Brazilië, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk politierapport dat in handen is van Pointer, een platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV op tv, radio en online.

Berenberg verlaagde het advies voor NN Group van Kopen naar Houden bij handhaving van het koersdoel van 52,80 euro.

Per vandaag maakt Exor deel uit van de AEX. Daardoor is Just Eat Takeaway teruggezakt naar de AMX.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor vrijdag 1,1 procent op 3.852,36 punten, de Dow Jones index daalde 0,9 procent op 32.920,46 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager bij een stand van 10.705,41 punten.