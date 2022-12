Beursblik: Berenberg haalt NN Group van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koopadvies voor NN Group gewijzigd naar Houden, na een forse neerwaartse bijstelling van de verwachte solvabiliteit, waardoor de analisten niet meer rekenen op een extra aandeleninkoop volgend jaar. Het koersdoel blijft 52,80 euro. Na een evaluatie van de gevoeligheden van de verzekeraar voor de risico-opslagen op hypotheken en vastgoed, ging de geschatte solvabiliteit voor de maand december 2022 van 217 naar 186 procent. NN Group meldde voor het laatst zijn solvabiliteit eind september en die was toen 205 procent. Sindsdien zijn de risico-opslagen op hypotheken met 80 basispunten gestegen, waardoor de solvabiliteit met 19 punten daalt. Daarnaast schat Berenberg dat de vastgoedwaarderingen met zo'n 10 procentpunt zijn gedaald, wat 11 procentpunt aan solvabiliteit kost. Daar staan tegenover de hoeveelheid in de tussentijd gegenereerd kapitaal, oftewel de winst vanuit het oogpunt van de solvabiliteit, en de lagere volatiliteit en hogere aandelenkoersen. Al met al komt Berenberg dan op 186 procent. De analisten zien geen risico voor het dividend of de aandeleninkoop van minimaal 250 miljoen euro, omdat de kasstroom niet geraakt wordt door de lagere solvabiliteit: het is een 'papieren' downgrade. Maar de kans dat er een extra aandeleninkoop komt in 2023 wordt wel een stuk kleiner, want die komt er volgens NN alleen als de solvabiliteit "duurzaam" boven 200 procent ligt. Berenberg benadrukt dat ook zonder extra aandeleninkoop het aandeel aantrekkelijk blijft, en de vooruitzichten voor de solvabiliteit zijn goed, omdat NN Group in november aankondigde te werken aan een mechanisme om de gevoeligheid voor de risico-opslagen op hypotheken te verminderen. De huidige gevoeligheid is namelijk een gevolg van veranderende waarderingen en niet van reële wanbetalingen. Dit kan worden opgelost door een "partieel intern model" voor de berekening van de solvabiliteit aan te vragen bij de toezichthouder en dat kan 6 tot 9 maanden duren. Die overstap zou de solvabiliteit weer doen stijgen. Het aandeel NN sloot vrijdag op 40,91 euro. Bron: ABM Financial News

