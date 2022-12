Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na een week vol van rentebesluiten.

IG voorziet een openingswinst van 37 punten voor de Duitse DAX en een plus van 19 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 17 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd.

"De hoop dat we een zogenaamde kerstrally zouden kunnen zien, kreeg gisteren een flinke klap", aldus Michael Hewson van CMC Markets, doelend op de agressieve toon van de ECB, die duidelijk maakte dat het nog niet gedaan is met de renteverhogingen, nadat de belangrijkste rentes met 50 basispunten werden verhoogd.

De Duitse tienjaarsrente liep vrijdag op naar 2,17 procent, een stijging van 24 basispunten op weekbasis.

Uit de eurozone kwam vrijdagochtend een aantal samengestelde inkoopmanagersindices over december in een voorlopige versie naar buiten. Daarbij lijkt Duitsland een herstel naar een neutrale zone door te maken, Frankrijk tendeerde juist de andere kant uit met een sterkere krimp. In de eurozone als geheel was er weliswaar een herstel, maar er is nog altijd sprake van krimp.

De inflatie van de eurozone in november kwam uit op 10,1 procent. Deze definitieve meting lijkt een bevestiging van de dalende trend.

De export van de muntunie daalde in oktober op maandbasis met 0,4 procent, de import zelfs met 3,2 procent en daarmee daalde het handelstekort op maandbasis aanzienlijk, van 36,4 miljard euro in september naar 28,3 miljard euro in oktober.

De Britse detailhandelsverkopen liepen in november onverwacht tegen een volumedaling van 0,4 procent aan. Er was juist een plus van 0,4 procent voorzien.



Bedrijfsnieuws

Koersen van bankaandelen deden het relatief goed, nadat ze donderdag nog op verlies stonden. Deutsche Bank steeg 2 procent. BNP Paribas en ING wonnen zo'n anderhalf procent.

Adidas was koploper in de DAX met een winst van ruim 2 procent. Vastgoedbedrijf Vonovia leverde in Frankfurt ruim 8 procent in. Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield verloor bijna 5 procent in Parijs.

Techaandelen hadden het ook lastig. STMicroelectronics daalde een procent, Infineon verloor zo'n 2 procent en ook ASML en ASMI in Amsterdam leverden rond de 2 procent in.

Aandeelhouders van Volkswagen zijn vrijdag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering akkoord gegaan met de uitkering van een speciaal dividend van 19,06 euro per aandeel, gerelateerd aan de beursgang van Porsche. Volkswagen won ruim 2 procent.

Sanofi verloor 1,5 procent, ondanks dat de kans groot lijkt dat Dupixent groen licht krijgt van de Europese Commissie om op de markt te mogen worden gebracht.

Euro STOXX 50 3.803,97 (-0,8%)

STOXX Europe 600 424,74 (-1,2%)

DAX 13.893.07 (-0,7%)

CAC 40 6.452,63 (-1,1%)

FTSE 100 7.332,12 (-1,3%)

SMI 10.770,38 (-1,0%)

AEX 700,00 (-1,1%)

BEL 20 3.658,15 (-1,5%)

FTSE MIB 23.688,16 (-0,2%)

IBEX 35 8.112,50 (-1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een groene opening tegemoet, na vrijdag lager te zijn geëindigd.

Rente- en recessievrees bepalen nog altijd het beleggerssentiment, nadat de Federal Reserve woensdag aangaf dat de rente verder omhoog moet om de inflatie omlaag te krijgen.

"De boodschap is dat ze behoorlijk agressief zullen blijven met het verhogen van de rentes", zeiden analisten van investeringsbank Raymond James.

Tegenvallende detailhandelsverkopen uit de VS wakkerden donderdag ook de recessievrees aan, hoewel die zorgen volgens investment manager Simon Wiersma van ING "wat overdreven" zijn.

Vrijdag was het ook quadruple witching day.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industrie en dienstensector in de VS in december verder zijn gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 47,7 tot 46,2 en die voor de dienstensector van 46,2 tot 44,4.

WTI-olie werd vrijdag ruim 2 procent goedkoper maar steeg op weekbasis wel meer dan 3 procent.

Bedrijfsnieuws

Adobe sloot 3 procent hoger, nadat de Amerikaanse softwarespecialist het afgelopen kwartaal boven verwachting presteerde en een sterke outlook voor het lopende kwartaal afgaf.

Darden Restaurants daalde ruim 2 procent. Hoewel de moedermaatschappij van Olive Garden en LongHorn Steakhouse een lagere winst boekte, overtrof het bedrijf de verwachtingen.

American Airlines verloor ruim een half procent. De luchtvaartmaatschappij maakt het voor reizigers duurder om volgend jaar in aanmerking te komen voor de frequent flyer-status in zijn loyaliteitsprogramma.

Het aandeel Agrify daalde liefst 61 procent. Het cannabisbedrijf geeft nieuwe aandelen uit. Agrify zei niet hoeveel aandelen in de markt worden gezet en tegen welke prijs. De opbrengst van de emissie zal onder meer worden gebruikt voor het aflossen van schulden.

Faraday Future ging ruim 23 procent lager. Het bedrijf zei dat het verwacht eind maart met de productie van elektrische SUV's te beginnen, maar dat dit afhankelijk is van extra financiering van 150 tot 170 miljoen dollar.

Disney verloor een half procent. De langverwachte film Avatar zal vrijdag in de bioscoop verschijnen. Analisten rekenen echter op een teleurstellende kaartverkoop in het openingsweekend. Zij merkten op dat er nog andere manieren zijn waarop Disney de komende jaren nog van de film kan profiteren, vooral met streaming.

S&P 500 index 3.852,36 (-1,1%)

Dow Jones index 32.920,46 (-0,9%)

Nasdaq Composite 10.705,41 (-1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag over de brede linie lager.

Nikkei 225 27.236,27 (-1,1%)

Shanghai Composite 3.114,31 (-1,7%)

Hang Seng 19.309,13 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0606. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0599.

USD/JPY Yen 136,14

EUR/USD Euro 1,0606

EUR/JPY Yen 144,43

MACRO-AGENDA:

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - December (Dld)

11:00 Arbeidskosten - Derde kwartaal (eur)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Nike - Cijfers tweede kwartaal (VS)