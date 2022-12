EU sluit akkoord over klimaatwetgeving Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Onderhandelaars van de Europese Unie hebben zondag een politiek akkoord bereikt over klimaatwetgeving waarmee de CO2-uitstoot in de EU 55 procent lager moet liggen dan in 1990 en waarmee het blok in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Dit meldde de Europese Commissie zondag. Onder de nieuwe klimaatregels worden de komende jaren meer dan 100 miljoen emissievergunningen ingetrokken. Tussen 2026 en 2034 zal de EU de gratis CO2-vergunningen die het momenteel aan industrieën geeft om hen te beschermen tegen buitenlandse concurrentie, geleidelijk afschaffen. Ter compensatie voert de EU een koolstofgrenstarief in, dat moet voorkomen dat binnenlandse bedrijven worden ondermijnd door buitenlandse concurrenten. Verder komt er een fonds van 86,7 miljard euro dat consumenten en kleine ondernemers helpt te investeren in energiebesparingen zoals duurzame verbouwingen of elektrische voertuigen. Energiebedrijven en benzinestations worden gereguleerd en gaan betalen voor emissierechten. De kosten kunnen ze doorberekenen aan de klant. Het voorlopige akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.