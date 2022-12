Valuta: markten hobbelen rustig richting Kerst

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkten hobbelen komende week rustig richting de kerstdagen nadat de grote centrale banken afgelopen week conform de verwachting hun rentes verhoogden.



"Alle grote centrale banken verhoogden de rente eensgezind met 0,5 procentpunt, al was de afdronk verschillend", volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.



Met name de Europese Centrale Bank was vrij hawkish en dat gaf de euro een extra boost. De Europese munt tikte even 1,0735 dollar aan, om vervolgens terug te vallen naar 1,0640, zag Derks.



"De komende dagen zullen deze rentebesluiten nog wel even doorwerken in de markt en ik verwacht dat de euro/dollar-koers verder op kan lopen naar 1,0750. Of het voor de kerst al verder doorloopt betwijfel ik, ondanks minder liquide markten zo richting de feestdagen", aldus de valutakenner van iBanFirst.



"Daarvoor moeten we denk ik wachten op nieuwe impulsen die wellicht begin 2023 al komen gaan", verwacht Derks.



De valutaspecialist rekent ook op een verdere daling van het Britse pond naar 0,90 ten opzichte van de euro, hoewel dat richting de feestdagen nog niet in gang wordt gezet, denkt Derks.



De Britse munt daalde afgelopen week al in reactie op het rentebesluit van de Bank of England. De centrale bank is "voorzichtiger met het vooruitkijken of er nog meer renteverhogingen in het vat zitten en dat zal afhangen van de toekomstige ontwikkelingen", aldus Derks.



Volgens de marktkenner van iBanFirst is het "relatief hoge renteniveau" in het Verenigd Koninkrijk een van de weinige redenen waarom het pond nog op zijn huidige niveau staat.

Bron: ABM Financial News