Uitgelicht: Colruyt in vrije val

Beeld: Colruyt

(ABM FN) Toen Colruyt dinsdagavond de halfjaarcijfers bekendmaakte, waren beleggers en analisten zwaar teleurgesteld, omdat de retailer de verwachtingen opnieuw niet kon inlossen. Alleen al op woensdag daalde het aandeel met 16 procent en het weekverlies bedroeg 15,5 procent, waardoor de beurswaarde van de Belgische retailer onder de drie miljard euro uitkwam. In een moeilijke marktomgeving zag Colruyt zijn brutowinstmarge in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar, van april tot september, met 26,4 procent dalen, terwijl de groep waarschuwde dat er in de tweede helft van het jaar geen verbetering te verwachten valt. "We hadden druk op de marges verwacht, maar de dinsdagavond gepubliceerde resultaten en de sombere vooruitzichten zijn slechter dan we hadden gedacht", aldus ING. De daling van de marges is het gevolg van de laagste prijs garantie van Colruyt, waardoor de hogere kosten niet volledig werden doorberekend aan de klant en waardoor de marges dus onder druk stonden. Hierdoor daalde de EBIT van 211 naar 123 miljoen euro. "Dit is veel erger dan de verwachting van 140 miljoen euro waar de analistenconsensus op rekende. En de nettowinst daalde niet naar 109, maar naar 89 miljoen euro", aldus de analisten van Jefferies. Mes in koersdoel In de nasleep van de resultaten hebben de analisten die het aandeel volgen hun koersdoelen massaal verlaagd. Denk bijvoorbeeld aan KBC Securities. Daar ging het koersdoel voor Colruyt van 29,00 naar 22,00 euro, met een ongewijzigd Houden advies. KBC merkte op dat de daling van de nettowinst met 45,1 procent aanzienlijk hoger is dan de 29 procent die was verwacht. Barclays verlaagde het koersdoel van 23,00 naar 19,00 euro en handhaafde het Reduceren advies voor Colruyt, terwijl Degroof Petercam het koersdoel verlaagde van 30,00 naar 25,00 euro met een ongewijzigde Houden advies. Barclays verlaagde zijn winsttaxaties met 16 procent en zei dat de bezorgdheid over de marges toeneemt. "Daarnaast leverde de agressieve prijsstrategie geen groter marktaandeel op", aldus de Britse bank. Degroof wees tot slot naar de vooruitzichten van de groep. Colruyt herhaalde de outlook voor heel dit boekjaar, maar zei dat de winstdaling in de tweede helft van het jaar even sterk zal zijn als in de eerste helft. Kortom, er is nog geen licht aan het einde van de tunnel, en dat stemt beleggers niet vrolijk. Bron: ABM Financial News

