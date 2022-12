Uitgelicht: beurs in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen week werd gedomineerd door de centrale banken. Op woensdag verhoogde de Federal Reserve de rente met 50 basispunten. Een dag later volgden de Bank of England, de ECB en de Zwitserse centrale bank met renteverhogingen van elk 50 basispunten. De centrale bank van Noorwegen verhoogde de beleidsrente met 25 basispunten.

Belangrijkste boodschap van zowel de Fed als de ECB was dat beleggers, vanwege de aanhoudend hoge inflatie, niet moeten verwachten dat de renteverhogingen binnenkort zullen stoppen.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management trapte de week af voor de camera's van ABM Financial News. Volgens de strateeg is er dit jaar zeker een kans op een kerstrally, "maar dit zal vooral afhangen van de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en Europa die deze week op de agenda staan", blikte Juvyns vooruit.

Dan moeten de cijfers de neerwaartse trend in de inflatie bevestigen. "Dat zou uiteraard een kerstrally kunnen voeden", aldus Juvyns. Want de centrale banken hoeven dan iets minder agressief de rente te verhogen, zowel deze week, als in de nabije toekomst. "Wat uiteraard positief zou kunnen zijn voor de financiële markten."

Juvyns ziet echter nog een tweede aanleiding voor een kerstrally. Versoepeling van de coronabeperkingen in China zouden ook een rally in gang kunnen zetten en de risicobereidheid vergroten.

Mocht de rally dit jaar uitblijven, dan denkt Juvyns dat begin volgend jaar de markten zullen profiteren. Hij adviseert dan ook belegd te blijven.

Klik hier voor: kans op kerstrally

In aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve stelde marktanalist Philip Marey van Rabobank dat beleggers zich te vroeg rijk rekenen.

"Na vier renteverhogingen met 75 basispunten, is de verwachting dat de Fed het nu iets rustiger aan gaat doen."

Marey rekende voor woensdagavond op een verhoging van de beleidsrente met 50 basispunten door de Federal Reserve.

Daarmee zou de rente circa 4 procentpunt hoger staan dan aan het begin van dit jaar, merkte de analist op. "Maar toen dacht de Fed nog dat de hoge inflatie tijdelijk was."

Toen dat onjuist bleek, moest de Fed een inhaalslag maken. Daar lijkt nu een einde aan te komen, volgens Marey.

Voor 2023 rekent de analist, na uitspraken van voorzitter Jerome Powell, op nog eens 50 basispunten aan renteverhogingen.

Klik hier voor: beleggers rekenen zich te vroeg rijk

Technisch analist Nico Bakker nam namens BNP Paribas het aandeel B&S onder de loep. Het aandeelzit volgen Bakker in een dalende trend, "maar binnen de dalende trend is wel een opleving gaande". Bakker vindt het echter nog te vroeg om al in te stappen.

Klik hier voor: aandeel B&S nog niet koopwaardig

Analist Corné van Zeijl van Actiam tipt de zogenaamde 'kerstlunchstrategie' van Citibank en past die toe op Nederlandse aandelen. Met andere woorden: beleggers doen er voor 2023 goed aan om de slechtst presterende aandelen in 2022 te kopen en de winnaars van dit jaar te verkopen.

"Voor volgend jaar moeten beleggers volgens de kerstlunchstrategie aandelen kopen als Philips, Just Eat Takeaway, PostNL en Basic-Fit", zei Van Zeijl. Aandelen die volgens hem dan verkocht moeten worden voor 2023 zijn Shell, KPN, Aegon, Fugro en OCI.

Klik hier voor: Van Zeijl tipt kerstlunchstrategie van Citi voor 2023

Tot slot identificeerde ABN AMRO de grootste risico's die beleggers in 2023 voor de kiezen krijgen, maar wijst ook op de kansen die zich zullen voordoen.

"Wij denken dat ook 2023 een uitdagend jaar zal worden voor beleggers. Wel is het onze verwachting dat er in de loop van het beleggingsjaar kansen zullen ontstaan. Daarom houden wij cash aan en zijn wij nog terughoudend met risico in de portefeuille, zei Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO.



Maar wat zijn de grootste risico's voor beleggers in 2023?

"Allereerst bestaat het risico dat de recessie langer op zich laat wachten, met name in de VS", zei Wessels. "Een ander risico zijn de centrale banken. Als zij onnodig veel verkrappen om de inflatie te beteugelen, dan kunnen zij de economie extra pijn doen", waarschuwt hij. "Tot slot is financiële instabiliteit een risico."

Klik hier voor: de grootste risico's voor beleggers in 2023