Goldman Sachs wil duizenden banen schrappen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs is van plan om enkele duizenden banen te schrappen. Dit meldde The Wall Street Journal zaterdag op basis van ingewijden.



De economische vertraging, oorlog in Europa en stijgende rentetarieven veroorzaken een bearmarkt voor aandelen en een forse afname in overnamedeals.



Een deel van de ontslagen maakt deel uit van de jaarlijkse personeelsbeoordelingen. Dat gebeurde in andere jaren ook al, maar werd tijdens de coronapandemie opgeschort.



Wel heeft de bank na de verwachte ontslagronde nog steeds meer werknemers dan voor de pandemie. Goldman had in september zo'n 49.000 werknemers, tegen ongeveer 38.000 eind 2019.



Goldman verwacht verder de jaarlijkse bonussen van slecht presterende werknemers te verlagen en in sommige gevallen te schrappen, aldus de bronnen. Bron: ABM Financial News

