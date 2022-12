Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gedaald. Bij een settlement van 74,29 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,4 procent goedkoper. "De golf van verhogingen door de centrale banken en de toenemende vrees voor een recessie zijn mogelijk reden waarom de olieprijzen opnieuw onder druk staan. Ondanks het herstel eerder deze week blijven beleggers bezorgd over de vraag naar energie, vooral uit China", zei analist Charalampos Pissouros van XM. Op weekbasis werd WTI ruim 3 procent duurder, gesteund door het optimisme over de coronaversoepelingen in China. "Maar het kan even duren voordat de motoren van de economie weer op gang komen", waarschuwde Pissouros. De Europese gasprijs daalde afgelopen week. Volgens analist Stewart Glickman blijft het weer de belangrijkste factor voor de gasprijzen, net als Europa's doel om Russisch gas te vervangen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.