AEX heeft rentevrees in laatste drukke week voor Kerst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is in de laatste drukke week richting de feestdagen bezweken onder de rentevrees. Bij een slotstand van 700,00 punten op vrijdag verloor de AEX meer dan 3 procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 724,17 punten, toen een verlies van circa een procent.

Het was een van de belangrijkste weken van het jaar, met Amerikaanse inflatiecijfers en vijf verschillende centrale banken die hun rentes verhoogden: de Federal Reserve, de Noorse en Zwitserse centrale bank, de Europese Centrale Bank en de Bank of England. Met name de Fed en de ECB lieten de markten met een kater achter.

Voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed hoopten beleggers juist dat inflatiecijfers nieuw bewijs zouden vormen dat de inflatie in de Verenigde Staten heeft gepiekt en dat de centrale bank daardoor ook minder verkrappend het nieuwe jaar in kon gaan.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in november op jaarbasis met 7,1 procent, na een stijging van 7,7 procent in oktober. Er werd een inflatie van 7,3 procent verwacht. De kerninflatie, die in oktober nog uitkwam op 6,3 procent, zakte tot 6,0 procent. Hier werd 6,1 procent voorspeld.

Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,1 procent en kwam de kerninflatie uit op 0,2 procent. Ook deze cijfers vielen mee.

In een reactie zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade dat de cijfers een aardig kerstcadeau waren voor de Fed, omdat de inflatie zich lijkt te bewegen in de richting die de centrale bank wil.

Toch gooide de Fed koud water op de hoop die de inflatiedata aanwakkerden over een draai in het monetaire beleid. De renteverhoging van 50 basispunten woensdag werd weliswaar verwacht, maar de renteprognoses vielen de markten zwaar tegen.

De renteprognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van september van een verwachting van 4,6 procent naar 5,1 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 3,9 procent naar nu 4,1 procent.

Voorzitter Jerome Powell waarschuwde in een toelichting dat de markt er op moet rekenen dat aanhoudende renteverhogingen passend zullen zijn. Hij benadrukte dat de centrale bank nog steeds vastbesloten is om de inflatie terug te brengen naar het gewenste niveau van 2 procent.

Daarmee toonde Powell zich opnieuw een havik, oordeelde marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Er komen geen renteverlagingen totdat de Fed er vertrouwen in heeft dat de inflatie op weg is naar de 2 procent", aldus Marey.

ECB maakt voorlopig ook geen draai

Net als bij de Fed werd van de ECB ook een renteverhoging van 50 basispunten verwacht, hoewel een verhoging van 75 punten niet helemaal werd uitgesloten.

De ECB, die vrijwel altijd het spoor volgt van de Fed, verhoogde zijn belangrijkste rente donderdag inderdaad met 50 basispunten en had feitelijk ook dezelfde boodschap als de Amerikaanse collega's: de rente moet verder omhoog.

Tevens maakte de centrale bank bekend dat de APP-portefeuille vanaf maart 2023 wordt afgebouwd, in een "gelijkmatig en voorspelbaar" tempo.

Wat vooral opviel was de agressieve toon van voorzitter Christine Lagarde, zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank.

"De ECB laat duidelijk merken dat deze vertraging van 75 naar 50 basispunten niet betekent dat ze op het punt staat een draai te maken in het beleid", aldus Van Geffen.

Lagarde suggereerde volgens de analist zelfs dat er rekening moet worden gehouden met "een periode van verhogingen met 50 basispunten".

Daarmee lijkt een renteverhoging van 50 punten in februari, bij het volgende rentebesluit van de ECB, "vrijwel een zekerheid", aldus Rabobank. "En de markt ziet nu ook het risico dat het daarna nog één of twee vergaderingen in dit tempo doorgaat."

De ECB waarschuwde donderdag ook voor een mogelijke krimp van de economie van het eurogebied in het huidige en volgende kwartaal, maar rekent voor 2023 vooralsnog wel op een bescheiden groei.

Volgens Carsten Brzeski van ING is dat een relatief "optimistische" outlook. En het risico neemt voor de ECB toe dat het de eurozone verder in een recessie duwt met elke nieuwe renteverhoging, aldus de econoom.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0635 en werd daarmee op weekbasis een procent duurder. De Duitse tienjaarsrente steeg afgelopen week 25 basispunten naar 2,175 procent op vrijdag.

Net als de Fed en de ECB verhoogde ook de Bank of England de rente deze week met 50 basispunten, hoewel er verdeeldheid was over dat besluit binnen het beleidscomité, volgens analist Naeem Aslam van Avatrade. Hierdoor bewoog het Britse pond volatiel in reactie op het rentebesluit. Analisten van Investec verwachten dat de Britse centrale bank de rente in februari met 25 basispunten zal verhogen.



WTI-olie kostte vrijdag zo'n 74 dollar per vat en werd daarmee op weekbasis 3 procent duurder.

Stijgers en dalers

Er waren afgelopen week geen stijgers in de AEX. Randstad en financials ING en NN Group hielden de schade het meest beperkt.

Techaandelen stonden behoorlijk onder druk. Just Eat Takeaway verloor ruim 7 procent. ASML, ASMI en Besi verloren ruim 6 tot 7 procent op weekbasis. Hekkensluiter was ArcelorMittal, met een verlies van ruim 7 procent. Bank of America haalde het aandeel deze week van de kooplijst, met een koersdoel van 28,00 euro.

Universal Music Group daalde ruim 2 procent op weekbasis. Afgelopen weekend tipte Bob Homan, Hoofd Investment Office ING het aandeel en maandag verhoogde Morgan Stanley het koersdoel voor UMG.

Ahold Delhaize verloor afgelopen week bijna 5 procent. Sectorgenoot Colruyt kwam deze week met teleurstellende cijfers. Verder kreeg Ahold Delhaize een koersdoelverhoging van Berenberg en werd bekend dat Albert Heijn de Zuid-Nederlandse supermarktketen Jan Linders inlijft.

In de Midkap deed Galapagos goede zaken met een plus van 7 procent op weekbasis, na het presenteren van bemoedigende onderzoeksdata. Zes van de zeven patiënten met recidief-refractair non-Hodgkin lymfoom reageerden op de behandeling en alle responderende patiënten bereikten een complete respons.

Alfen belandde onderaan met een verlies van bijna 9 procent.

Koffiebedrijf JDE Peet's daalde afgelopen week licht. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel en Kepler Cheuvreux haalde het aandeel van de favorietenlijst.

Wim Pelsma stapt in de tweede helft van 2023 op als CEO van Aalberts. Dit maakte de onderneming vrijdagochtend bekend. Analisten noemden het een kleine verrassing. Het aandeel verloor ruim 5 procent op weekbasis.

Bij de kleinere aandelen verloor B&S Group afgelopen week ruim 5,5 procent. Bij B&S moest voorzitter Jan Arie van Barneveld van de RvC het veld ruimen na een aandeelhoudersvergadering. Zijn collega Kitty Koelemeijer verbond haar lot aan dat van Van Barneveld en vertrekt ook.

Accsys ziet CEO Rob Harris vertrekken, nadat eerder al de CFO opzegde. Het aandeel daalde bijna 10 procent op weekbasis. Fastned steeg als koploper zo'n 3,5 procent.

Envipco daalde afgelopen week bijna 1,5 procent na de uitgifte van meer dan 5,6 miljoen nieuwe aandelen tegen een prijs van 2,66 euro per stuk. Het aandeel sloot vrijdag op 2,91 euro.