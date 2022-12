Wall Street koerst lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 1,6 procent op 3.831,56 punten, de Dow Jones index daalt 1,5 procent op 32.686,04 punten en de Nasdaq noteert 1,5 procent lager bij een stand van 10.653,74 punten. Rentevrees bepaalt nog altijd het beleggerssentiment, nadat de Federal Reserve woensdag aangaf dat de rente verder omhoog moet om de inflatie omlaag te krijgen. "De boodschap is dat ze behoorlijk agressief zullen blijven met het verhogen van de rentes", zeiden analisten van investeringsbank Raymond James. Tegenvallende detailhandelsverkopen uit de VS wakkerden donderdag ook de recessievrees aan, hoewel die zorgen volgens investment manager Simon Wiersma van ING "wat overdreven" zijn. Vrijdag is het ook quadruple witching day, waarbij alle opties afgelopen, wat voor meer volatiliteit kan zorgen. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industrie en dienstensector in de VS in december verder zijn gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 47,7 tot 46,2 en die voor de dienstensector van 46,2 tot 44,4. De euro/dollar handelt vrijdagavond op 1,0611. WTI-olie is ruim 2 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Adobe gaat 3 procent hoger, nadat de Amerikaanse softwarespecialist het afgelopen kwartaal boven verwachting presteerde en een sterke outlook voor het lopende kwartaal afgaf. Darden Restaurants daalt 4 procent. Hoewel de moedermaatschappij van Olive Garden en LongHorn Steakhouse een lagere winst boekte, overtrof het bedrijf de verwachtingen. American Airlines verliest ruim 2 procent. De luchtvaartmaatschappij maakt het voor reizigers duurder om volgend jaar in aanmerking te komen voor de frequent flyer-status in zijn loyaliteitsprogramma. Het aandeel Agrify daalt liefst 51 procent. Het cannabisbedrijf geeft nieuwe aandelen uit. Agrify zei niet hoeveel aandelen in de markt worden gezet en tegen welke prijs. De opbrengst van de emissie zal onder meer worden gebruikt voor het aflossen van schulden. Faraday Future gaat 26 procent lager. Het bedrijf zei dat het verwacht eind maart met de productie van elektrische SUV's te beginnen, maar dat dit afhankelijk is van extra financiering van 150 tot 170 miljoen dollar. Disney verliest bijna anderhalf procent. De langverwachte film Avatar zal vrijdag in de bioscoop verschijnen. Analisten rekenen echter op een teleurstellende kaartverkoop in het openingsweekend. Zij merkten op dat er nog andere manieren zijn waarop Disney de komende jaren nog van de film kan profiteren, vooral met streaming. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.