Europese beurzen lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index verloor 1,2 procent op 424,74 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,7 procent op 13.893,07 punten. De Franse CAC 40 daalde 1,1 procent bij een stand van 6.452,63 punten. De Britse FTSE sloot 1,3 procent lager op 7.332,12 punten.

Beleggers gaan met rente- en recessievrees het weekend in.

"De hoop dat we een zogenaamde kerstrally zouden kunnen zien, kreeg gisteren een flinke klap", aldus Michael Hewson van CMC Markets, doelend op de agressieve toon van de ECB, die duidelijk maakte dat het nog niet gedaan is met de renteverhogingen, nadat de belangrijkste rentes met 50 basispunten werden verhoogd.

De Duitse tienjaarsrente liep vrijdag op naar 2,17 procent, een stijging van 24 basispunten op weekbasis.

Uit de eurozone kwam vrijdagochtend een aantal samengestelde inkoopmanagersindices over december in een voorlopige versie naar buiten. Daarbij lijkt Duitsland een herstel naar een neutrale zone door te maken, Frankrijk tendeerde juist de andere kant uit met een sterkere krimp. In de eurozone als geheel was er weliswaar een herstel, maar er is nog altijd sprake van krimp.

De inflatie van de eurozone in november kwam uit op 10,1 procent. Deze definitieve meting lijkt een bevestiging van de dalende trend.

De export van de muntunie daalde in oktober op maandbasis met 0,4 procent, de import zelfs met 3,2 procent en daarmee daalde het handelstekort op maandbasis aanzienlijk, van 36,4 miljard euro in september naar 28,3 miljard euro in oktober.

De Britse detailhandelsverkopen liepen in november onverwacht tegen een volumedaling van 0,4 procent aan. Er was juist een plus van 0,4 procent voorzien.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0643. Een vat WTI-olie werd 3 procent goedkoper.



Bedrijfsnieuws

Koersen van bankaandelen deden het relatief goed, nadat ze donderdag nog op verlies stonden. Deutsche Bank steeg 2 procent. BNP Paribas en ING wonnen zo'n anderhalf procent.

Adidas was koploper in de DAX met een winst van ruim 2 procent. Vastgoedbedrijf Vonovia leverde in Frankfurt ruim 8 procent in. Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield verloor bijna 5 procent in Parijs.

Techaandelen hadden het ook lastig. STMicroelectronics daalde een procent, Infineon verloor zo'n 2 procent en ook ASML en ASMI in Amsterdam leverden rond de 2 procent in.

Aandeelhouders van Volkswagen zijn vrijdag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering akkoord gegaan met de uitkering van een speciaal dividend van 19,06 euro per aandeel, gerelateerd aan de beursgang van Porsche. Volkswagen won ruim 2 procent.

Sanofi verloor 1,5 procent, ondanks dat de kans groot lijkt dat Dupixent groen licht krijgt van de Europese Commissie om op de markt te mogen worden gebracht.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa ruim een procent in het rood.