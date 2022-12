Video: de grootste risico's voor beleggers in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO identificeert de grootste risico's die beleggers in 2023 voor de kiezen krijgen, maar wijst ook op de kansen die zich zullen voordoen. "Wij denken dat ook 2023 een uitdagend jaar zal worden voor beleggers. Wel is het onze verwachting dat er in de loop van het beleggingsjaar kansen zullen ontstaan. Daarom houden wij cash aan en zijn wij nog terughoudend met risico in de portefeuille, zei Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO.



Maar wat zijn de grootste risico's voor beleggers in 2023? "Allereerst bestaat het risico dat de recessie langer op zich laat wachten, met name in de VS", zei Wessels. "Een ander risico zijn de centrale banken. Als zij onnodig veel verkrappen om de inflatie te beteugelen, dan kunnen zij de economie extra pijn doen", waarschuwt hij. "Tot slot is financiële instabiliteit een risico." Klik hier voor: de grootste risico's voor beleggers in 2023 Bron: ABM Financial News

