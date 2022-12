Financieringsbehoefte Nederland flink omhoog in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat gaat komend jaar flink omhoog, omdat de overheidsuitgaven stijgen als gevolg van het prijsplafond voor energie, de verwachte inflatie en een vertraging van de economie. Dit bleek vrijdag uit de outlook voor 2023 van DSTA, het agentschap van het ministerie van Financiën. Nederland wil in 2023 ruim 101 miljard euro ophalen, waarvan 31,6 miljard euro op de kapitaalmarkten en 36,3 miljard euro op de geldmarkten. Daarbij wordt ook nog een tekort opgeteld van 33,6 miljard euro. De verwachte financieringsbehoefte blijft omgeven door onzekerheden, waarschuwde DSTA. De financieringsbehoefte voor 2022 werd onlangs ingeschat op iets minder dan 63 miljard euro, waarbij de Staat kon profiteren van hogere belastinginkomsten en meevallers rond de corona-uitgaven. In 2023 geeft de Staat onder meer een nieuwe groene obligatie uit, met en looptijd van 20 jaar. In het eerste kwartaal staan ook zes veilingen van schatkistleningen gepland. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.