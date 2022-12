Video: Van Zeijl tipt kerstlunchstrategie van Citi voor 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers doen er voor 2023 goed aan om de slechtst presterende aandelen in 2022 te kopen en de winnaars van dit jaar te verkopen. Dit zegt analist Corne van Zeijl van Actiam naar aanleiding van 'de kerstlunchstrategie' van Citibank. Dat onderzoek, sinds 1998, laat zien dat de beste strategie om de toppers van een jaar te verkopen en de floppers juist te kopen voor het nieuwe jaar. En dus niet de toppers vast te houden en de verliezers uit de portefeuille te gooien. "Je moet contrair denken", aldus Van Zeijl. Voorwaarde bij deze strategie is dat de aandelen dan wel het hele jaar moeten worden vastgehouden. "Een uitermate winstgevende strategie. Niet elk jaar, maar de meeste jaren wel." Voor volgend jaar moeten beleggers volgens de kerstlunchstrategie aandelen kopen als Philips, Just Eat Takeaway, PostNL en Basic-Fit. "Per saldo is dat natuurlijk geen portefeuille waar je echt trots op bent", merkt Van Zeijl op. Aandelen die dan verkocht moeten worden voor 2023 zijn Shell, KPN, Aegon, Fugro en OCI. Klik hier voor: Citi tipt kerstlunchstrategie voor 2023 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.