Netwerk KPN draait vanaf 2027 voor helft op windenergie

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN zal vanaf 2027 ruim 50 procent van zijn stroomverbruik afnemen van het windpark Hollandse Kust. Dit meldde het telecomconcern vrijdag. Vanaf 2027 neemt KPN op jaarbasis ruim 200 gigawatt uur van het nog te bouwen windpark af. Het windpark met 54 windturbines wordt de komende maanden gebouwd en is ondergebracht in een joint venture van Shell en Eneco. Donderdag werd bekend dat Shell en Eneco de tender van de Nederlandse overheid hebben gewonnen. Bron: ABM Financial News

