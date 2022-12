'Bodem S&P en Eurostoxx moet nog komen' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten prijzen een recessie nog maar beperkt in en het is wachten tot in het tweede kwartaal van volgend jaar voordat de lucht klaart. Dit verwachten analisten van UBS. Volgens de Zwitserse bank hebben de Europese aandelenmarkten de kans op een recessie voor 80 procent ingeprijsd. In de VS is dat slechts 41 procent. UBS voorziet dat de koersen onder druk komen te staan door een zwakke groei en druk op de winsten, waarna een renteverlaging in het tweede kwartaal voor een bodem zorgt. Voor de S&P 500 index schat UBS die op 3.200 punten, waarna de hoofdindex weer stijgt naar 3.900 punten aan het einde van het jaar. "Met een nog grotere druk op de omzetten en de marges zal de Eurostoxx het nog slechter doen", denkt UBS. De Europese index zal in het tweede kwartaal uitbodemen op 330 punten en daarna de weg omhoog inzetten tot 385 punten aan het einde van het jaar. De S&P 500 index sloot donderdag op 3.896 punten en de Eurostoxx noteert vrijdag op circa 425 punten. Bron: ABM Financial News

