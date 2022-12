Rusland handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische centrale bank heeft de rente op 7,50 procent laten staan. Dit maakte de bank vrijdag bekend. De centrale bank stelde dat de consumentenprijzen in een gematigd tempo stijgen, terwijl de vraag onder druk staat. De inflatie kwam in november uit op 12,0 procent, tegen 12,6 procent in oktober. En volgens de meeste recente data steeg de inflatie voor december weer naar 12,7 procent. Voor 2023 gaat de bank uit van een inflatie in Rusland van 5,0 tot 7,0 procent en van 4,0 procent in 2024. Tegelijkertijd ziet de bank voor de inflatie wel risico's aan de bovenkant als gevolg van een krappe arbeidsmarkt, lastiger buitenlandse handelsbetrekkingen en fiscale verruimingen. De monetaire omstandigheden blijven volgens de centrale bank neutraal. Bron: ABM Financial News

