Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager, nadat de Europese Centrale Bank donderdag duidelijk maakte dat het hudige monetaire beleid wordt doorgezet.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 1,2 procent op 425,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,9 procent naar 13.864,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,6 procent met een stand van 6.420,08 punten. De Britse FTSE daalde 1,4 procent naar 7.322,40 punten.

Op donderdag bleek dat de Amerikaanse winkelverkopen in november met 0,6 procent op maandbasis zijn gedaald. "Dat suggereert dat de inflatie de consument meer treft dan verwacht", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Beleggers denken dat dit een eerste teken is dat de economie verzwakt."

In dit licht kijken beleggers volgens hem uit naar toespraken van verschillende Fed-leden. Zij zullen zich mogelijk uitlaten over het toekomstige beleid van de Fed. "Beleggers proberen het tempo van toekomstige renteverhogingen en de visie van de centrale bank op deze manier te peilen", concludeerde Blekemolen.

De Britse detailhandelsverkopen liepen in november onverwacht tegen een volumedaling van 0,4 procent aan. Er was juist een plus van 0,4 procent voorzien.

Uit de eurozone kwam vrijdagochtend een aantal samengestelde inkoopmanagersindices over december in een voorlopige versie naar buiten. Daarbij lijkt Duitsland een herstel naar een neutrale zone door te maken, Frankrijk tendeerde nu juist de andere kant uit met een krimpversnelling. Van de muntunie kwam weliswaar een herstel naar buiten, maar voorlopig vertoonde de economie van de muntunie als geheel nog altijd krimp.

De inflatie van de eurozone in november kwam uit op 10,1 procent en bleek met deze definitieve meting een bevestiging van de dalende trend, maar wel iets hoger dan het voorlopige cijfer van 10,0 procent.

De export van de muntunie daalde in oktober op maandbasis met 0,4 procent, de import zelfs met 3,2 procent en daarmee daalde het handelstekort op maandbasis aanzienlijk, van 36,4 miljard euro in september naar 28,3 miljard euro in oktober.

Voor vanmiddag staan voor de VS alleen in de inkoopmanagersindices over december op het programma.

Toespraken staan gepland van Fed-bestuurder Michelle Bowman en de voorzitter van de Fed van San Francisco Mary Daly.

Olie werd vrijdag goedkoper. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 2,5, procent in het rood op 74,19 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 79,28 dollar werd betaald, een daling van 2,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0622. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0640 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0627 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Ook vrijdag waren de plussen op de belangrijkste beursvloeren schaars. In Parijs noteerden van de koersen van de veertig aandelen die deel uitmaken van de hoofdindex slechts vijf zeer bescheiden hoger en in Frankfurt waren dit er zes.

Koersen van bankenaandelen deden het relatief goed. Zo was het aandeel BNP Paribas met een koerswinst van 0,5 procent de koploper in de CAC40 en won de koers van het aandeel ING in de AEX 1,4 procent. De koers van het aandeel Deutsche Bank steeg in de DAX met 0,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,3 procent in het rood.

De S&P 500 verloor donderdag 2,5 procent op 3.895,75 punten, de Dow Jones index daalde 2,3 procent op 33.202,22 punten en de Nasdaq sloot 3,2 procent lager bij een stand van 10.810,53 punten.