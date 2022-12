Valuta: euro volatiele sessie achter de rug

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag na een volatiel etmaal rondom de 1,0610 dollar in een markt die vooral met de Europese Centrale Bank weet waar het aan toe is.



Nu de liquiditeit opdroogt, neemt de kans op een uitschieter echter ook toe.

"Voorlopig weet de markt genoeg", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Technisch hebben zich al aardig waar draaiingen vertoond, alleen de goudprijs wil nog niet boven 1.800 dollar komen en wij verwachten dat voor dit jaar ook niet. Goed beschouwd is 2022 na deze week voor de valutamarkt wel zo'n beetje gedaan", aldus Boele.

Na alle rentebesluiten van de centrale banken begon de Amerikaanse dollar aanzienlijk te herstellen, wat het gevolg zou kunnen zijn van het feit dat beleggers een aantal posities beginnen te sluiten voor het einde van het jaar. De euro liet het afgelopen etmaal een hoogtepunt zien van 1,0740 dollar en een diepte punt van 1,0590 dollar. Vanochtend begon de munt de handelssessie nog op 1,0599 dollar.

De Europese Centrale Bank verraste donderdag niet met de verhoging van de beleidsrente met 50 basispunten, maar wel met de vasthoudendheid aan het beleid. "Hoewel dit nu een langzamer tempo van de renteverhogingen is, waren de meeste andere elementen van de aankondiging uitgesproken verkrappingsgezind. Gezien de communicatie van de ECB verwachten wij nu een verhoging met 50 basispunten tijdens de vergadering van februari, waar we eerder rekening hielden met een verhoging met 25 basispunten. Onze prognose voor een verhoging met 25 basispunten in maart blijft intact. Daarom verhogen wij onze prognose voor het hoogste punt in rente van de ECB van 2,5 naar 2,75 procent", aldus Boele.

ABN AMRO gaat er van uit dat de macrocijfers in maart lager zullen uitvallen dan de ECB verwacht en dat deze trend zich zal voortzetten. "Verder vooruitkijkend gaan wij uit van een renteverlaging van 50 basispunten in het vierde kwartaal van volgend jaar. Aangezien wij een diepere recessie en een hogere werkloosheid verwachten en dat de inflatie sterk zal dalen, zou dit de behoefte aan restrictief beleid moeten verminderen", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

De Bank of England verhoogde donderdag de beleidsrente ook met 50 basispunten tot 3,50 procent, ook in dit geval om de inflatie te bestrijden. "Het MPC stemde met een meerderheid van 6-3 voor een verhoging met 50 basispunten. Twee leden de voorkeur gaven aan een handhaving van de bankrente op 3 procent en één lid aan een verhoging met 75 basispunten. De inflatie bedroeg in november meer dan 10 procent en de kerninflatie 6,3 procent, terwijl de inflatiedoelstelling 2 procent is. De BoE ziet de inflatie vanaf medio 2023 sterk dalen tot ver onder het streefcijfer van 2 procent over 2 à 3 jaar. De bank gaf aan dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zullen zijn. Na het besluit steeg het Britse pond licht, maar later op de dag daalde deze weer", zo vatte Boele samen.

De stijging van de euro ten opzichte van de dollar sinds september van dit jaar was vooral te danken aan een zwakkere Amerikaanse dollar, maar ook aan de verwachting van meer renteverhogingen door de ECB. "Zoals eerder aangegeven denken wij dat de euro de bodem heeft bereikt en dat de neerwaartse trend voorbij is. Dit betekent niet dat de euro in één rechte lijn naar 1,10 of 1,15 zal stijgen. Gewoonlijk gebeuren bewegingen in golven", aldus Boele.

De Fed verhoogde de rente deze week met 50 basispunten, waarmee de omvang van de renteverhogingen afnam. Toekomstige renteverhogingen zijn data-afhankelijk. "Omdat er geen grote verrassingen waren, bewoog de Amerikaanse dollar nauwelijks na de vergadering. De algemene trend van de Amerikaanse dollar is met het doorbreken van de langetermijntrend, 200-daags voortschrijdend gemiddelde, in negatieve zin veranderd. Dit wordt weerspiegeld met de meeste belangrijke valutaparen als met de euro, pond en de dollar van Nieuw-Zeeland. De markt testte ook de trends van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Australische dollar, yen en de goudprijs. Alleen de opwaartse trend van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Canadese dollar is nog niet veranderd of getest", aldus Boele over de technische kant van de belangrijkste valuta.

De Britse detailhandelsverkopen liepen over november onverwacht tegen een daling van 0,4 procent aan, naar volume gemeten. Er was juist een plus van 0,4 procent voorzien.

Uit de eurozone kwam vrijdagochtend een aantal samengestelde inkoopmanagersindices over december in een voorlopige versie naar buiten. Daarbij lijkt Duitsland een herstel naar een neutrale zone door te maken, Frankrijk tendeerde nu juist de andere kant uit met een krimpversnelling. Van de muntunie kwam weliswaar een herstel naar buiten, maar voorlopig vertoonde de economie van de muntunie als geheel nog altijd krimp.

De inflatie van de eurozone in november kwam uit op 10,1 procent en bleek met deze definitieve meting een bevestiging van de dalende trend, maar wel iets hoger dan het voorlopige cijfer van 10,0 procent.

De export van de muntunie daalde in oktober op maandbasis met 0,4 procent, de import zelfs met 3,2 procent en daarmee daalde het handelstekort op maandbasis aanzienlijk, van 36,4 miljard euro in september naar 28,3 miljard euro in oktober.

Voor vanmiddag staan voor de VS alleen in de inkoopmanagersindices over december op het programma.

Toespraken staan gepland van Fed-bestuurder Michelle Bowman en de voorzitter van de Fed bvan San Francisco Mary Daly.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0614 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8740 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2155 dollar.