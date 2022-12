Beursupdate: AEX zakt weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte vrijdag gedurende de ochtend weg. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,9 procent tot 700,97 punten.

De beurzen staan sinds het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond, onder druk. De Amerikaanse centrale bank verhoogde toen de rente met 50 basispunten. Beleggers reageerden echter vooral op economische data die de kans op een economische recessie lijken te verhogen, aldus Lynx.

Op donderdag bleek dat de Amerikaanse winkelverkopen in november met 0,6 procent op maandbasis zijn gedaald. "Dat suggereert dat de inflatie de consument meer treft dan verwacht", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen. "Beleggers denken dat dit een eerste teken is dat de economie verzwakt."

In dit licht kijken beleggers volgens hem uit naar toespraken van verschillende Fed-leden, waaronder John Williams, Michelle Bowman en Mary Daly. Zij zullen zich mogelijk uitlaten over het toekomstige beleid van de Fed. "Beleggers proberen het tempo van toekomstige renteverhogingen en de visie van de centrale bank op deze manier te peilen", concludeerde Blekemolen.

Ook de Europese Centrale Bank kwam donderdag met een rentebesluit. De Europese Centrale Bank verhoogde net als de Fed de rentes met 50 basispunten. "Gezien de opmerkingen van ECB-voorzitter Lagard dat er meerdere renteverhogingen van 50 basispunten nodig zijn, prijzen beleggers nu een agressiever beleid van de ECB in voor de komende maanden", aldus economen van Deutsche Bank. Een renteverhoging van 50 basispunten in februari is nu volledig ingeprijsd, aldus de Duitse bank.

De ECB waarschuwde donderdag ook voor een mogelijke krimp van de economie van het eurogebied in het lopende en volgende kwartaal als gevolg van de energiecrisis, de verzwakkende mondiale economische bedrijvigheid en krappere financieringsvoorwaarden. Volgens de projecties van de centrale bank zal een recessie evenwel relatief kort en mild zijn.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is dat een "relatief optimistische groeiverwachting". Voor de ECB neemt bovendien het risico toe dat de centrale bank de eurozone door de in het vooruitzicht gestelde renteverhogingen, en de afbouw van het obligatie-opkoopprogramma, verder in een recessie duwt, aldus de econoom.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in november met 10,1 procent gestegen, zo bleek vanochtend uit definitieve cijfers van Eurostat. In oktober was de stijging nog 10,6 procent en voorlopige cijfers wezen voor november op een daling naar 10,0 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0619. De olieprijzen daalden met ruim twee procent tot 74,30 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen daalden Philips, IMCD en ASMI tot 3,8 procent. ING hield met een plus van 1,5 procent het hoofd boven water. Het defensieve Unilever schreef 0,2 procent bij. Unilever heeft een oplossing gevonden voor het conflict met Ben & Jerry's. Het conflict had betrekking op de verkoop van ijs op de Westelijke Jordaanoever.

In de AMX won JDE Peet's 0,8 procent. CTP verloor 4,4 procent en Aalberts leverde 4,5 procent in. Wim Pelsma stapt in de tweede helft van 2023 op als CEO van Aalberts. Volgens ING kwam het vertrek enigszins als een verrassing, maar laat Pelsma Aalberts in goede conditie achter.

In de AScX won Azerion 2,2 procent, terwijl TomTom juist 3,5 procent prijs gaf.