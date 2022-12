Unilever vindt oplossing in conflict met Ben & Jerry's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft een oplossing gevonden voor het conflict met Ben & Jerry's. Dit meldde de Britse voedingsgigant in een summier persbericht. Ben & Jerry's besloot vorig jaar het ijs met de Amerikaanse merknaam niet langer op de Westelijke Jordaanoever te verkopen, in verband met de bezetting door Israël. Daarop besloot Unilever zijn belang in deze regio te verkopen. Door de verkoop bleef het ijs verkrijgbaar op de Westelijke Jordaanoever, tegen de zin in van Ben & Jerry’s. Al eerder besloot een rechter dat de verkoop niet kon worden geblokkeerd. Welke oplossing er in het conflict uiteindelijk overeen werd gekomen, maakte Unilever niet bekend. Bron: ABM Financial News

