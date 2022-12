Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 94,00 naar 106,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van de bank zien de korting op de intrinsieke waarde van Prosus teruglopen naar de niveaus van voor de start van de oorlog in Oekraïne, mede dankzij het opkoopprogramma van eigen aandelen. Dit programma biedt aandeelhouders de nodige bescherming. Daarmee zijn alle ogen nu gericht op Tencent en de weg naar winstgevendheid voor bedrijven in de portefeuille van Prosus. Credit Suisse kwam tot een hoger koersdoel, doordat de korting die de analisten hanteren voor het aandeel werd verlaagd van 30 naar 20 procent, vooral door het inkoopprogramma. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.