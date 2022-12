Beursblik: vertrek CEO Aalberts kleine verrassing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aangekondigde vertrek van de CEO van Aalberts Wim Pelsma komt enigszins als een verrassing. Dit stelde ING vrijdag. Pelsma, die in de tweede helft van 2023 vertrekt, laat volgens ING een bedrijf achter dat strategisch en financieel er goed voor staat. De analisten van ING omschrijven Pelsma als "de man die met succes de man opvolgde die niet succesvol kon worden opgevolgd". Pelsma nam het stokje over van oprichter Jan Aalberts en professionaliseerde de organisatie en bleef tegelijk overnames doen. Het bedrijf groeide zo gestaag door. ING hanteert voor het aandeel Aalberts een Houden advies met een koersdoel van 35,00 euro. De koers van het aandeel Aalberts noteerde vrijdag op een rood Damrak 4,9 procent lager op 36,45 euro. Bron: ABM Financial News

