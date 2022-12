ING verlaagt koersdoel Air France-KLM fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor Air France-KLM fors verlaagd van 4,00 naar 1,40 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Quirijn Mulder merkte op dat 2022 een hersteljaar was voor de luchtvaarder, met "verrassend sterke" resultaten in de eerste negen maanden. Voor het lopende vierde kwartaal denkt Mulder dat de outlook te conservatief is. Met het oog op de aantrekkende vervoerscijfers, is de analist positief over 2023. Verder merkte Mulder op dat Air France-KLM zijn kostenbasis flink heeft teruggebracht. "Tegelijk zijn we terughoudend over het herstel van de balans, met een hoge schuldenlast van meer dan 6 miljard euro", aldus Mulder. De analist stelt dat er een kapitaalinjectie met partners wordt besproken. Vanwege de balans vindt Mulder dat de huidige waardering een beperkt opwaarts potentieel biedt, ondanks de korting op het aandeel ten opzichte van sectorgenoten. Het aandeel Air France-KLM daalde vrijdag met 0,4 procent tot 1,24 euro. Bron: ABM Financial News

