Just Eat en supermarktketen Co-op slaan handen ineen in VK

Beeld: Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat is een samenwerking aangegaan met de supermarktketen Co-op voor de levering van boodschappen in het Verenigd Koninkrijk. Dit maakte de Amsterdamse maaltijdbezorger vrijdagochtend bekend. Begin volgend jaar is de dienstverlening beschikbaar in 50 filialen, maar dit zal tegen de lente van 2023 zijn uitgebreid tot meer dan 1.000 filialen. Klanten kunnen hun boodschappen bij Co-op bestellen in de app en op de website van Just Eat, die vervolgens binnen dertig minuten de bestelling bezorgt. Bron: ABM Financial News

