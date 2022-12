Cat Rock kleiner in Just Eat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Het belang van Cat Rock Capital Management in Just Eat Takeaway is gedaald na de verkoop van 2,5 miljoen aandelen door de Amerikaanse belegger. Dit blijkt vrijdag uit een melding bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. In de documenten van de SEC staat dat Cat Rock, geleid door Alexander Captain, tussen 9 en 15 december 2,5 miljoen aandelen verkocht voor prijzen tussen de 21,02 en 22,15 euro per stuk. Cat Rock had volgens de Nederlandse AFM en de website van Just Eat Takeaway een belang van 5,13 procent. Volgens de SEC is dit belang nu gedaald tot 4,93 procent. Bron: ABM Financial News

