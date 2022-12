CEO Aalberts stapt volgend jaar op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABMfn

(ABM FN-Dow Jones) Wim Pelsma stapt in de tweede helft van 2023 op als CEO van Aalberts. Dit maakte de onderneming vrijdagochtend bekend. Pelsma werkt al sinds 1999 bij Aalberts en werd in april 2012 CEO. Hij vindt de tijd gekomen om met pensioen te gaan. "Hoewel er nooit een goed moment is om het leiderschap over te dragen, voel ik dat de stap nu wel gezet kan worden", aldus Pelsma, wijzend op de "uitstekende vorm" waarin Aalberts verkeert. Pelsma zal nog tot eind 2023 het bestuur bijstaan, om ervoor te zorgen dat de overstap naar een nieuwe CEO soepel verloopt. Aalberts is al gestart met de zoektocht naar een opvolger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.