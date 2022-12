Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 23 punten voor de Duitse DAX en een plus van 12 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 25 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag fors lager geëindigd. De beursdag draaide om de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England.

De ECB verhoogde zijn belangrijkste rentes donderdag conform verwachting met 50 basispunten en gaf ook aan dat de rentes nog verder omhoog moeten.

Daarnaast meldde de centrale bank dat de APP-portefeuille vanaf maart 2023 wordt afgebouwd, in een "gelijkmatig en voorspelbaar" tempo.

De renteverhoging zelf was geen verrassing, maar de agressieve toon die Lagarde aansloeg donderdagmiddag was dat wel, zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank tegen ABM Financial News.

"De ECB laat duidelijk merken dat deze vertraging van 75 naar 50 basispunten niet betekent dat ze op het punt staat een draai te maken in het beleid", aldus Van Geffen.

Lagarde suggereerde volgens de analist zelfs dat er rekening moet worden gehouden met "een periode van verhogingen met 50 basispunten".

Daarmee lijkt een renteverhoging van 50 punten in februari, bij het volgende rentebesluit van de ECB, "vrijwel een zekerheid", aldus Rabobank. "En de markt ziet nu ook het risico dat het daarna nog één of twee vergaderingen in dit tempo doorgaat."

De ECB waarschuwde tevens voor een mogelijke krimp van de economie van het eurogebied in het huidige en volgende kwartaal, maar rekent voor 2023 vooralsnog wel op een bescheiden groei. De economie groeit volgens de ECB met 3,4 procent in 2022, met 0,5 procent in 2023, met 1,9 procent in 2024 en met 1,8 procent in 2025.

Volgens Carsten Brzeski van ING is dat een "relatief optimistische groeiverwachting". Voor de ECB neemt hiermee het risico toe dat het de eurozone verder in een recessie duwt met elke nieuwe renteverhoging, aldus de econoom.

De Duitse tienjaarsrente liep na het rentebesluit van de ECB op naar 2,081 procent.

De Bank of England verhoogde de rente vanmiddag ook met 50 basispunten, naar 3,50 procent, hoewel er verdeeldheid was over dat besluit binnen het beleidscomité.

Dat de centrale bankiers niet op één lijn zitten zorgde voor meer onrust in de markt, zei analist Naeem Aslam van Avatrade. Hierdoor bewoog het Britse pond volatiel in reactie op het rentebesluit. Rond het slot noteerde de Britse munt 1,5 procent lager ten opzichte van de euro.

Ook de centrale banken van Noorwegen en Zwitserland verhoogden donderdag de rente.

Bedrijfsnieuws

Financials stonden onder druk. Deutsche Bank verloor bijna 4 procent en ING daalde 2,5 procent.

Hennes & Mauritz heeft in de afgelopen 12 maanden de omzet zien stijgen, ondanks winkelsluitingen in onder meer Rusland. Het aandeel verloor bijna 7 procent.

Carlsberg neemt het Canadese bedrijf Waterloo Brewing over voor 144 miljoen Canadese dollar. Het aandeel verloor 1,5 procent.

In Brussel won Ackermans van Haaren bijna 3 procent, na een koopadvies van Kepler Cheuvreux.

In Parijs viel Carrefour op, met een winst van bijna 1,5 procent, maar waren de koersenborden over het algemeen rood. In Frankfurt waren er geen stijgers. Zalando leverde bijna 8 procent in.

In Amsterdam had de techsector een lastige dag. ASML en ASMI daalden circa 6 tot 6,5 procent. Adyen werd zelfs ruim 8,5 procent goedkoper. Sectorgenoot Worldline verloor bijna 7 procent in de CAC 40.

Euro STOXX 50 3.836,52 (-3,5%)

STOXX Europe 600 429,91 (-2,9%)

DAX 13.986,23 (-3,3%)

CAC 40 6.522,77 (-3,1%)

FTSE 100 7.426,17 (-0,9%)

SMI 10.880,14 (-2,5%)

AEX 707,60 (-3,2%)

BEL 20 3.714,06 (-1,1%)

FTSE MIB 23.726,05 (-3,5%)

IBEX 35 8.218,80 (-1,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een vlakke opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag flink lager geëindigd. Beleggers kampen met rentevrees nu de Federal Reserve heeft aangegeven dat de rente verder omhoog moet om de inflatie juist omlaag te krijgen.

Conform de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank woensdagavond de rente met 50 basispunten naar een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent.



De renteprognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van september van een verwachting van 4,6 procent naar 5,1 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 3,9 procent naar nu 4,1 procent.

"Het einde is nog niet in zicht", waarschuwde marktanalist Viraj Petel van Vanda Research.

Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde in zijn toelichting dat er nog veel meer bewijs nodig is om vertrouwen te krijgen dat de inflatie inderdaad in een dalende trend zit.

De markten blijven ook voorzichtig over de vooruitzichten voor de economie. Ze vrezen dat hogere financieringskosten de komende maanden op de bedrijfswinsten zullen drukken.

"2023 is het jaar waarin je de impact van al deze renteverhogingen begint te zien", zei marktanalist Seema Shah van Principal Asset Management.

Amerikaanse economische cijfers waren gemengd. De detailhandelsverkopen in de VS daalden in november met 0,6 procent, waar een afname met 0,3 procent was voorspeld.



De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in december verbeterd, maar bleef negatief. De zogeheten Philly Fed index steeg van -19,4 punten in november tot -13,8 in december.

De industriële productie als geheel in de VS daalde in november licht, waar een kleine stijging was voorzien.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 10 december flink afgenomen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 20.000 tot 211.000. Er was een stabiel cijfer verwacht.

De olieprijs daalde donderdag. Bij een settlement van 76,11 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent goedkoper.

Volgens Sevens Report probeert WTI een nieuwe bodem te vormen rond 70 dollar, "maar zorgen over een recessie zullen een aanzienlijke opwaartse beweging beperken, waardoor de olieprijs in een krappe bandbreedte blijft."

Bedrijfsnieuws

Autofabrikant Nikola en waterstofspecialist Plug Power gaan samenwerken om de waterstofeconomie een impuls te geven. Plug zal in de komende drie jaar tot 75 elektrische vrachtwagens van Nikola bestellen, die hun elektriciteit halen uit brandstofcellen met waterstof. Nikola bouwt een waterstofcentrale in Arizona en schaft daarvoor Plugs systeem aan om waterstof vloeibaar te maken. Nikola steeg een procent en Plug Power verloor ruim 5 procent.

Tesla eindigde ruim een half procent hoger, nadat uit documenten ingediend bij de SEC bleek dat Elon Musk voor meer dan 3,5 miljard dollar aan aandelen Tesla heeft verkocht.

Huizenbouwer Lennar steeg zo'n 4 procent, na een beter dan verwachte omzet in het afgelopen kwartaal.

S&P 500 index 3.895,75 (-2,5%)

Dow Jones index 33.202,22 (-2,3%)

Nasdaq Composite 10.810,53 (-3,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag overwegend lager.

Nikkei 225 27.499,81 (-2,0%)

Shanghai Composite 3.161,51 (-0,2%)

Hang Seng 19.471,96 (+0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0642. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0627.

USD/JPY Yen 137,33

EUR/USD Euro 1,0642

EUR/JPY Yen 146,16

MACRO-AGENDA:

02:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - November (VK)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (VK)

11:00 Inflatie - November def. (eur)

11:00 Handelsbalans - Oktober (eur)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten