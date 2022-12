Bank of Mexico verhoogt rente minder hard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Mexico heeft de rente donderdag verhoogd met 50 basispunten, na verhogingen van 75 punten in de afgelopen maanden. De belangrijkste rente komt daarmee uit op 10,50 procent. Volgens de Mexicaanse centrale bank bevinden de risico's voor de inflatie zich nog steeds aan de bovenkant en zal de rente ook bij de volgende bijeenkomst in februari worden verhoogd. Vanaf dat punt zal de Bank of Mexico zijn vervolgstappen evalueren, aldus de centrale bank. Het besluit werd met 4 tegen 1 genomen. Een bestuurslid stemde voor een renteverhoging van 25 basispunten. Bron: ABM Financial News

