Olieprijs daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 76,11 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent goedkoper. Op weekbasis ligt de WTI-olieprijs nog wel op koers voor een aardige winst, nu China zijn coronamaatregelen versoepelt en beleggers verwachten dat de vraag naar Chinese olie daardoor toeneemt. Donderdag steeg de dollar ten opzichte van andere grote valuta nadat de Federal Reserve woensdag de rente verder verhoogde en aangaf dat de markt vooralsnog geen draai in het monetaire beleid hoeft te verwachten. De stijgende dollar is ongunstig voor de olieprijzen. Volgens analist Tyler Richey van Sevens Report was de Fed licht hawkish. Ook de Europese Centrale Bank toonde zich donderdag in zijn rentebesluit vrij hawkish. Beleggers vrezen dat een agressief verkrappend beleid van de grote centrale banken ervoor zorgt dat de wereldeconomie in een diepere recessie belandt. Volgens Richey hopen de oliemarkten juist op een zachte economische landing, omdat de vraag naar olie ernstig te lijden zou hebben onder een diepe recessie, "waardoor de energieprijzen aanzienlijk zouden dalen." Volgens Sevens Report probeert WTI een nieuwe bodem te vormen rond 70 dollar, "maar zorgen over een recessie zullen een aanzienlijke opwaartse beweging beperken, waardoor de olieprijs in een krappe bandbreedte blijft." Bron: ABM Financial News

