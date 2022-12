Wall Street koerst flink lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag flink lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 2,8 procent op 3.883,56 punten, de Dow Jones index daalt 2,7 procent op 33.052,04 punten en de Nasdaq noteert 3,4 procent lager bij een stand van 10.791,74 punten.

Beleggers kampen met rentevrees nu de Federal Reserve heeft aangegeven dat de rente verder omhoog moet om de inflatie juist omlaag te krijgen.

Conform de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank woensdagavond de rente met 50 basispunten naar een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent.



De renteprognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van september van een verwachting van 4,6 procent naar 5,1 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 3,9 procent naar nu 4,1 procent.

"Het einde is nog niet in zicht", waarschuwde marktanalist Viraj Petel van Vanda Research.

Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde in zijn toelichting dat er nog veel meer bewijs nodig is om vertrouwen te krijgen dat de inflatie inderdaad in een dalende trend zit.

De markten blijven ook voorzichtig over de vooruitzichten voor de economie. Ze vrezen dat hogere financieringskosten de komende maanden op de bedrijfswinsten zullen drukken.

"2023 is het jaar waarin je de impact van al deze renteverhogingen begint te zien", zei marktanalist Seema Shah van Principal Asset Management.

Amerikaanse economische cijfers waren gemengd. De detailhandelsverkopen in de VS daalden in november met 0,6 procent, waar een afname met 0,3 procent was voorspeld.



De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in december verbeterd, maar bleef negatief. De zogeheten Philly Fed index steeg van -19,4 punten in november tot -13,8 in december.

De industriële productie als geheel in de VS daalde in november licht, waar een kleine stijging was voorzien.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 10 december flink afgenomen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 20.000 tot 211.000. Er was een stabiel cijfer verwacht.

De euro/dollar handelt donderdagavond op 1,0606. WTI-olie is een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Autofabrikant Nikola en waterstofspecialist Plug Power gaan samenwerken om de waterstofeconomie een impuls te geven. Plug zal in de komende drie jaar tot 75 elektrische vrachtwagens van Nikola bestellen, die hun elektriciteit halen uit brandstofcellen met waterstof. Nikola bouwt een waterstofcentrale in Arizona en schaft daarvoor Plugs systeem aan om waterstof vloeibaar te maken. Nikola daalt meer dan een half procent en Plug Power verliest bijna 4 procent.

Tesla gaat een half procent hoger, nadat uit documenten ingediend bij de SEC bleek dat Elon Musk voor meer dan 3,5 miljard dollar aan aandelen Tesla heeft verkocht.

Huizenbouwer Lennar stijgt zo'n 3 procent, na een beter dan verwachte omzet in het afgelopen kwartaal.

Adobe publiceert nabeurs kwartaalcijfers en noteert in aanloop ruim 4 procent lager.