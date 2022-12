Europese beurzen onderuit door rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag fors lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 2,9 procent op 429,91 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 3,3 procent op 13.986,23 punten. De Franse CAC 40 verloor 3,1 procent bij een stand van 6.522,77 punten. De Britse FTSE sloot 0,9 procent lager op 7.426,17 punten.

De Europese beursdag draaide om de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England.

De ECB verhoogde zijn belangrijkste rentes donderdag conform verwachting met 50 basispunten en gaf ook aan dat de rentes nog verder omhoog moeten.

Daarnaast meldde de centrale bank dat de APP-portefeuille vanaf maart 2023 wordt afgebouwd, in een "gelijkmatig en voorspelbaar" tempo.

De renteverhoging zelf was geen verrassing, maar de agressieve toon die Lagarde aansloeg donderdagmiddag was dat wel, zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank tegen ABM Financial News.

"De ECB laat duidelijk merken dat deze vertraging van 75 naar 50 basispunten niet betekent dat ze op het punt staat een draai te maken in het beleid", aldus Van Geffen.

Lagarde suggereerde volgens de analist zelfs dat er rekening moet worden gehouden met "een periode van verhogingen met 50 basispunten".

Daarmee lijkt een renteverhoging van 50 punten in februari, bij het volgende rentebesluit van de ECB, "vrijwel een zekerheid", aldus Rabobank. "En de markt ziet nu ook het risico dat het daarna nog één of twee vergaderingen in dit tempo doorgaat."

De ECB waarschuwde tevens voor een mogelijke krimp van de economie van het eurogebied in het huidige en volgende kwartaal, maar rekent voor 2023 vooralsnog wel op een bescheiden groei. De economie groeit volgens de ECB met 3,4 procent in 2022, met 0,5 procent in 2023, met 1,9 procent in 2024 en met 1,8 procent in 2025.

Volgens Carsten Brzeski van ING is dat een "relatief optimistische groeiverwachting". Voor de ECB neemt hiermee het risico toe dat het de eurozone verder in een recessie duwt met elke nieuwe renteverhoging, aldus de econoom.

De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0646. De Duitse tienjaarsrente liep op naar 2,081 procent.

De Bank of England verhoogde de rente vanmiddag ook met 50 basispunten, naar 3,50 procent, hoewel er verdeeldheid was over dat besluit binnen het beleidscomité.

Dat de centrale bankiers niet op één lijn zitten zorgde voor meer onrust in de markt, zei analist Naeem Aslam van Avatrade. Hierdoor bewoog het Britse pond volatiel in reactie op het rentebesluit. Rond het slot noteerde de Britse munt 1,5 procent lager ten opzichte van de euro.

Ook de centrale banken van Noorwegen en Zwitserland verhoogden donderdag de rente.

WTI-olie werd een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Financials stonden onder druk. Deutsche Bank verloor bijna 4 procent en ING daalde 2,5 procent.

Hennes & Mauritz heeft in de afgelopen 12 maanden de omzet zien stijgen, ondanks winkelsluitingen in onder meer Rusland. Het aandeel verloor bijna 7 procent.

Carlsberg neemt het Canadese bedrijf Waterloo Brewing over voor 144 miljoen Canadese dollar. Het aandeel verloor 1,5 procent.

In Brussel won Ackermans van Haaren bijna 3 procent, na een koopadvies van Kepler Cheuvreux.

In Parijs viel Carrefour op, met een winst van bijna 1,5 procent, maar waren de koersenborden over het algemeen rood. In Frankfurt waren er geen stijgers. Zalando leverde bijna 8 procent in.

In Amsterdam had de techsector een lastige dag. ASML en ASMI daalden circa 6 tot 6,5 procent. Adyen werd zelfs ruim 8,5 procent goedkoper. Sectorgenoot Worldline verloor bijna 7 procent in de CAC 40.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa 2 tot 3 procent lager.