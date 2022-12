MotorK rondt verkoop DriveK af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MotorK heeft zijn consumentendivisie DriveK verkocht aan GEDI Gruppo Editoriale en diens dochterbedrijf AutoXY. Dit maakte MotorK, dat een notering heeft in Amsterdam, donderdagavond bekend. De verkoop werd al op 18 oktober dit jaar aangekondigd en vandaag kon de transactie volledig worden afgerond. Bron: ABM Financial News

