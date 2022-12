Euronext rondt verkoop obligatieplatform af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft de verkoop van obligatieplatform MTS Markets International afgerond. Dit meldde de Europese beursuitbater donderdag nabeurs. MTS S.p.A., waarin Euronext een meerderheidsbelang heeft, rondde de verkoop van zijn Amerikaanse dochteronderneming MTS Markets International aan Tradition America Holdings af. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. De verkoop is het resultaat van een strategische evaluatie en het daaropvolgende besluit om niet-kernactiviteiten van de hand te doen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.