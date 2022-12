AEX diep in het rood na ECB en Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een stevig verlies gesloten. De AEX index daalde 3,2 procent tot 707,60 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,3 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 1,0 procent. Centrale banken bepaalden het sentiment. Nadat de Federal Reserve woensdagavond al conform verwachting de rente verhoogde met 50 basispunten en aangaf dat meer renteverhogingen nodig zijn om de inflatie omlaag te krijgen, volgden woensdag de rentebesluiten van de Swiss National Bank, Norges Bank, de Bank of England en de Europese Centrale Bank. De centrale bank van Noorwegen verhoogde de beleidsrente met 25 basispunten tot 2,75 procent, terwijl de Zwitserse centrale bank de rente verhoogde met 50 basispunten tot 1,00 procent. Ook de Bank of England en de ECB verhoogden de beleidsrente met 50 basispunten, naar 3,50 en 2,50 procent. "Alle goede dingen komen in drieën", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Na de Federal Reserve en de Bank of England volgde de ECB met een renteverhoging van 50 basispunten. De ECB kondigde ook aan dat ze vanaf maart 2023 zou beginnen met het afbouwen van de omvangrijke obligatieportefeuille, ook wel kwantitatieve verkrapping genoemd", aldus Brzeski. "De ECB vertraagt het tempo van de renteverhoging, maar voert zijn agressieve beleid op", concludeerde de econoom. Martkanalist Bas van Geffen van Rabobank concludeerde dat Lagarde zich een echte havik toonde, nadat zijn collega Philip Marey woensdagavond hetzelfde zei over Powell. Het belangrijkste gegeven uit het rentebesluit van de Bank of England was volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade dat de beleidsmakers niet op dezelfde golflengte zitten met betrekking tot het monetaire beleid van de bank, wat volgens hem tot verwarring leidde in de markt. Zes van de negen centrale bankiers in het VK stemden voor een verhoging met 50 basispunten. Twee beleidsmakers wilden dat de rente onveranderd bleef op 3,00 procent, terwijl één lid van de vergadering een verhoging naar 3,75 procent wenste De euro/dollar noteerde op 1,0646. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0681 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0682 op de borden. Olie werd 1,7 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten alle 25 aandelen in het rood, aangevoerd door Adyen met een koersverlies van liefst 8,7 procent. ASMI verloor 6,6 procent, ASML daalde 5,8 procent en Besi noteerde 4,9 procent lager. Just Eat Takeaway verloor 6,4 procent. In de AMX ging Galapagos aan kop met een winst van 3,7 procent. ASR was de enige andere stijger met een winst van 0,3 procent. Inpost bungelde met een verlies van 4,2 procent onderaan. In de AScX daalde Pharming, ondanks vrijgave van positieve studieresultaten, 0,9 procent. Fastned won 2,9 procent, Tomtom steeg 0,3 procent, terwijl B&S Group 2,3 procent hoger noteerde. TomTom lanceerde met Amazon Web Services, Meta en Microsoft een platform voor zogeheten open web data. Bij B&S moest voorzitter Jan Arie van Barneveld van de RvC het veld ruimen na een aandeelhoudersvergadering. Zijn collega Kitty Koelemeijer verbond haar lot aan dat van Van Barneveld en vertrekt ook. Het lokaal genoteerde RoodMicrotec steeg 5,0 procent na aankondiging van een nieuwe samenwerking. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 2,5 procent lager op 3.895,91 punten. De Dow Jones index daalde 2,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 3,0 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

