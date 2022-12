Nieuwe CRO voor Rabo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) Rabobank heeft Vincent Maagdenberg benoemd als de nieuwe Chief Risk Officer voor een termijn van vier jaar. Dit meldde de bank donderdag. Maagdenberg volgt Els de Groot op die, zoals eerder aangekondigd, besloot geen tweede termijn te ambiëren. De benoeming van Maagdenberg is onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders en advies van de ondernemingsraad. Zijn beoogde startdatum is 1 april 2023. Bron: ABM Financial News

